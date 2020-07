La bande de Pedro Piqueras à Pedro Sánchez pour son masque avec le drapeau espagnol

Bien que Vicente Vallés soit généralement le présentateur de programmes d’information que plus de pullitas et de zascas lancent en direct, Cette fois, c’est Pedro Piqueras qui a surpris tout le monde avec un commentaire direct à Pedro Sánchez cela n’est passé inaperçu de personne et c’est qu’il n’y a pas quelques internautes qui, ce mercredi 22 juillet, ont rempli les réseaux sociaux de tweets faisant référence à un pull direct à l’actuel Premier ministre.

Pedro Piqueras et Pedro Sánchez

Un moment qui s’est produit lors de la diffusion de «Informativos Telecinco 21:00» ce mercredi dans Mediaset. Le présentateur du programme d’information a laissé la place à une vidéo dans laquelle nous avons regardé l’arrivée de Pedro Sánchez à la séance de contrôle gouvernemental après son retour de Bruxelles, où il est parvenu à un accord important avec d’éminents dirigeants des pays européens pour clôturer le budget de l’UE jusqu’en 2027 et le Fonds de relance après la pandémie. À son arrivée à l’endroit, cela a été reçu par les applaudissements des membres de son parti et de United We Can, mais Piqueras n’a pas souligné cela, voulait se concentrer sur un détail du président lui-même.

Il portait un masque avec le drapeau de l’Espagne, c’était la première fois que le Président de l’Exécutif décidait de parier sur le symbole de notre pays dans cet objet d’usage obligatoire pratiquement sur tout le territoire. « L’image que vous allez voir maintenant est devenue une actualité, ils vont voir le président se couvrir le visage d’un masque avec le drapeau espagnol (…) et c’est ça jusqu’à présent les masques avec le drapeau ils semblaient exclusivement du patrimoine ou des costumes distinctifs des secteurs à droite»A déclaré le présentateur, avec un sourire sur son visage.

Changement de stratégie

Cela faisait référence à cet important dans le président, qui a décidé de parier sur notre drapeau dans son style, tout comme d’autres dirigeants espagnols et européens l’ont fait lors de la réunion à laquelle il était présent; quelque chose qui n’était pas arrivé jusqu’à présent. Il semble que le socialiste veuille empêcher PP et VOX de reprendre le symbole et a décidé de commencer à l’utiliser directement.. Quelque chose que Piqueras a voulu souligner avec ironie et acidité, montrant que cela ne l’a pas été jusqu’à présent lorsque le président a voulu miser sur le drapeau de tous les Espagnols.