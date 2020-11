La bande-annonce Tom et Jerry de Warner Bros combine animation et action en direct

Tandis que Tom et Jerry voit ces deux ennemis se séparer et quelque peu pacifiques, il ne faut pas longtemps avant que la nouvelle résidence de Jerry dans un hôtel chic de New York provoque un tollé qui le ramènera avec Tom. Alors que «quatre présidents, trois papes et deux rois» ont déjà fait de ce monument de la ville l’endroit idéal pour un «mariage du siècle», une jeune employée parvenue (Chloe Grace Moretz) est chargée de s’occuper de ce problème pour les plus hauts UPS. Ce qui la conduit à embaucher qui elle pense que c’est le meilleur chat pour le travail; et conduit à la réaction de Jerry confirmant ce que le public du monde entier sait depuis des années. Dans cette bataille d’esprit, la concurrence n’est même pas serrée.