La bande-annonce officielle de la Ligue de justice montre la nouvelle vision de Zack Snyder

Le sujet de Zack Snyder’s version de Ligue de justice (surnommé le Snyder Cut) a été une conversation constante depuis la réception mitigée du film de super-héros de 2017, mais nous avons enfin une toute nouvelle bande-annonce pour présenter la réédition.

Le film est d’abord devenu un projet collaboratif après Joss Whedon est intervenu pour aider Snyder, qui a dû quitter la mi-production. De nombreux fans de Snyder se sont demandé ce que la vision originale du réalisateur aurait pu contenir, qui, nous le savions, avait plus de références à Darkseid, un costume noir de Superman et quelques personnages bonus pour étoffer l’humanité du Ligue de justice membres.

On dit que la nouvelle version Snyder du film ramène des images inutilisées (avec seulement quelques reprises supplémentaires qui valent environ cinq minutes), et la nouvelle bande-annonce en noir et blanc apporte une touche noire à Ligue de justice, soutenu par Leonard Cohen’s « Hallelujah » pour un teaser aussi cinématographique que possible.

Qu’est-ce qui en fait l’idée Ligue de justice On a dit que DC et Warner Bros. s’éloignaient de l’univers connecté pour des projets plus autonomes. En raison de l’immense battage médiatique entourant la nouvelle de Snyder Ligue de justice adaptation, on ne peut s’empêcher de se demander si cela pourrait aider à réintroduire l’idée de garder ces personnages connectés. Considérant que Snyder a eu plus qu’assez de temps pour analyser les critiques, il s’agit également d’une chance rare que les cinéastes n’aient généralement pas l’occasion de raconter leur histoire au public – et les gens sont en fait excités.

Ligue de justice (The Snyder Cut) arrivera à HBO Max à partir de 2021, totalisé comme un événement de 4 heures qui ramènera la Ligue de la justice une fois de plus, et des opportunités de voir quelques personnages passionnants, y compris Deathstroke, Jared Leto’s Joker, et le redoutait grandement Darkseid.

Quels sont vos sentiments sur le fonctionnaire Ligue de justice remorque pour HBO Max? Sonnez dans les commentaires!

