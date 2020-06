La bande-annonce du jeu vidéo «Star Wars Squadrons» permet aux joueurs de voler pour l’Empire et la Rebel Alliance

Même si Star Wars Battlefront et Star Wars Jedi: Fallen Order ont été des extensions satisfaisantes de la Guerres des étoiles saga, il y a eu un manque évident de jeux vidéo modernes qui permettent aux joueurs de sauter dans le cockpit de leurs combattants préférés. Mais cela est sur le point de changer avec un nouveau jeu vidéo appelé Star Wars: Squadrons, et la première bande-annonce est arrivée pour le jeu qui ressemble beaucoup à une version de combat spatial de Appel du devoir. Regardez-le ci-dessous.

Bande-annonce du jeu vidéo Star Wars: Squadrons

Ceci est le premier jeu de combat spatial dans le Guerres des étoiles univers qui est sorti depuis longtemps. Star Wars: Squadrons, à venir cet automne sur Xbox One, PlayStation 4 et PC, sera principalement un jeu multijoueur qui permettra aux joueurs de contrôler les pilotes dans les flottes de la Nouvelle République ou de l’Imperial, de piloter des X-wings, des TIE Fighters, des A-wings, des TIE Bombers, etc. , chacun avec ses propres particularités. Chaque escadron s’engagera dans des combats spatiaux de 5 contre 5 à la première personne Guerres des étoiles ainsi que de nouvelles, comme la géante gazière de Yavin Prime et la lune brisée de Galitan.

Au fur et à mesure que les joueurs s’affrontent, ils se classent pour gagner des composants qui leur permettront de modifier et d’améliorer leurs chasseurs stellaires. Cela comprend des armes avancées, des coques blindées, de meilleurs moteurs et des boucliers plus solides, qui aideront tous au combat. Il y aura également des modifications cosmétiques qui pourront être obtenues pour personnaliser le cockpit et l’extérieur du navire, ainsi que la combinaison de vol et les casques du pilote.

Comme certains jeux multijoueurs récents, le jeu croisé sera pris en charge sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Même VR sera inclus pour Star Wars: Squadrons, offrant aux joueurs l’expérience ultime à la première personne de piloter leurs chasseurs stellaires préférés.

En plus du gameplay multijoueur principal, il y aura également un mode histoire solo qui se déroulera après que l’Alliance rebelle aura détruit l’étoile de la mort II dans la bataille d’Endor. Les joueurs contrôleront deux pilotes personnalisables, l’un dans l’escadron héroïque Vanguard de la Nouvelle République et l’autre dans l’escadron Titan de l’Empire Galactique, offrant aux joueurs la perspective de chaque camp dans la bataille en cours.

Il y a beaucoup de Guerres des étoiles traite attend les fans, et la bande-annonce fait même allusion à certains d’entre eux. Vous avez peut-être repéré Star Wars Rebels personnage Hera Syndulla dans le centre de commandement de la Nouvelle République, un U-Wing de Rogue One dans certains des plans, et le pilote rebelle Wedge Antilles fait même une apparition. Il y aura sûrement beaucoup plus de vaisseaux et de visages familiers dans ce jeu, et nous avons hâte de le jouer.

Star Wars: Squadrons est disponible en précommande pour 39,99 $, un prix qui nous montre combien l’accent est mis sur le multijoueur. Le jeu sortira le 2 octobre 2020, et vous pourrez avoir un meilleur aperçu du jeu lorsque EA Play diffusera en direct le titre le 18 juin à 16 h 00. PT.

