La bande-annonce du Chaos Walking est là, regardez-la maintenant

Après avoir lancé une affiche l’autre jour, la première bande-annonce de Marcher dans le chaos a fait ses débuts ce matin. En vedette Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter, et David Oyelowo et dirigé par Doug Liman, ce film de science-fiction a un casting et un pedigree cinématographique incroyables. Pourtant, il est resté sur le plateau depuis près de deux ans maintenant, pour des « reprises ». Ce n’est probablement pas un bon signe, mais cette bande-annonce est plutôt bonne. Marcher dans le chaos ressemble à un étrange hybride de Y: Le dernier homme et Le cinquième élément si ça a du sens. Voyez par vous-même ci-dessous.

Synopsis et affiche de la marche du chaos

« Dans un avenir pas trop lointain, Todd Hewitt (Tom Holland) découvre Viola (Daisy Ridley), une mystérieuse fille qui s’écrase sur sa planète, où toutes les femmes ont disparu et les hommes sont affligés par » le bruit « – une force qui expose toutes leurs pensées. Dans ce paysage dangereux, la vie de Viola est menacée – et comme Todd jure de la protéger, il devra découvrir sa propre puissance intérieure et percer les sombres secrets de la planète. Par le réalisateur de The Bourne Identity et Edge of Tomorrow et basé sur le roman à succès The Knife of Never Letting Go, Daisy Ridley et Tom Holland jouent avec Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter et David Oyelowo dans Chaos Walking. «

Marcher dans le chaos, avec Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter et David Oyelowo et réalisé par Doug Liman sera censé sortir en salles le 22 janvier 2021. Qui sait si cela se produit à ce stade, mais nous nous sommes habitués à l’attendre, n’est-ce pas?

