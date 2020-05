La bande-annonce d’Outpost fait ses débuts, sur les plateformes de streaming, à la demande le 3 juillet

L’avant-poste, basé sur un livre de l’hôte de CNN Jake Tapper, a débuté sa bande-annonce. Le film parle d’une entreprise de la guerre d’Afghanistan en 2009 impliquée dans la bataille de Kamdesh. Le film est réalisé par Rod Lurie et écrit par Paul Tamasy et Eric Johnson. Les stars du cinéma Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Jack Kesy, Cory Hardrict, Milo Gibson, Jacob Scipio, Taylor John Smith, et Jonathan Yunger. Il devait initialement faire ses débuts au SXSW 2020 en mars, mais le festival a été annulé. Il fera ses débuts en streaming VOD et dans certains cinémas le 3 juillet, juste à temps pour le jour de l’indépendance. Vous pouvez regarder la bande-annonce pour L’avant-poste au dessous de.

Synopsis de l’avant-poste

« Sur la base des événements réels, dans ce thriller militaire, une petite unité de soldats américains, seuls à l’avant-poste de combat éloigné Keating, situé au fond de la vallée des trois montagnes en Afghanistan, se bat pour se défendre contre une écrasante force de combattants talibans dans une coordination coordonnée La bataille de Kamdesh, comme on l’appelait, a été l’engagement américain le plus sanglant de la guerre d’Afghanistan en 2009, et la troupe Bravo 3-61 CAV est devenue l’une des unités les plus décorées du conflit de 19 ans. le réalisateur Rod Lurie (The Contender, The Last Castle) et adapté par le duo de scénaristes nominé aux Oscars Paul Tamasy et Eric Johnson (The Fighter) Trois soldats qui ont combattu à COP Keating apparaissent dans le film, y compris le récipiendaire de la médaille d’honneur Ty Carter. «

Je veux dire, cela a un sens total de le libérer quand ils le sont. Essayé et vrai, les films de guerre sont un excellent moyen de gagner rapidement de l’argent, et celui-ci a un pedigree qui manque le plus. Cela pourrait être un coup de sommeil, gardez les yeux ouverts pour L’avant-poste quand il sortira le 3 juillet.

