La bande-annonce Disney + Docuseries nous emmène dans les coulisses

Ils Aiment Disney +’s Le Mandalorien sont naturellement enthousiasmés par l’avenir de l’action en direct Guerres des étoiles retombées. Créateur et showrunner de la série Jon Favreau (Le roi Lion) est de retour à la barre lorsque la série revient au service de streaming cet automne, avec des noms familiers qui reviennent et d’autres qui pourraient se joindre. Mieux encore, des rapports indiquent déjà que le travail a commencé sur la troisième saison, six mois avant le début de la deuxième saison de la série. À la fois pour remercier les fans qui ont fait le succès du spectacle et pour célébrer cette année Guerres des étoiles Day (« Que le quatrième soit avec vous ») dans le bon sens, Favreau accueille les nouvelles docuseries Disney Gallery: Le Mandalorien. Au cours de huit épisodes, les téléspectateurs pourront explorer un aspect différent de l’émission de télévision à travers des interviews, des séquences inédites et des tables rondes avec les acteurs et l’équipe.

Pour Favreau, la série est un « merci » pour les fans en leur offrant un aperçu de la naissance de la série: « Disney Gallery: Le Mandalorien est l’occasion pour les fans de l’émission de jeter un coup d’œil à l’intérieur et de voir une perspective différente, et peut-être une meilleure compréhension, de la façon dont Le Mandalorien se sont réunis et certains des contributeurs incroyablement talentueux tout au long de la saison 1. Nous avons eu une grande expérience en faisant le spectacle et nous sommes impatients de le partager avec vous. « Au cours de la série, les sujets abordés incluent le processus de réalisation du film, l’héritage de George Lucas » Guerres des étoiles franchise, comment le casting a donné vie aux personnages, le développement de la série et l’utilisation de technologies révolutionnaires, le talent artistique derrière les modèles pratiques, les effets et les créatures du spectacle, ainsi que les influences créatives, la partition emblématique et les liens avec Guerres des étoiles personnages et accessoires de toute la galaxie.

Entre les événements de Le retour des Jedi et Le réveil de la force, showrunner Favreau et Dave Filoni(The Clone Wars) Le Mandalorien a lieu après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre et suit un tireur isolé dans les confins de la galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République. Disney + Le Mandalorien étoiles Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Ming-Na Wen, Carl Weathers, Emily Swallow, Omid Abtahi, Werner Herzog, Taika Waititi, Bill Burr, et Mark Boone Jr. étoile.