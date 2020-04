La bande-annonce de Snowpiercer met en lumière le mystère de la révolution

Avec TNT’s Snowpiercer dans moins d’un mois, le réseau offre aux téléspectateurs un regard nouveau sur ce à quoi ils peuvent s’attendre quand il arrive à la station (très rapidement) le dimanche 17 mai. Basé sur la série de romans graphiques acclamée par la critique ainsi que Bong Joon Ho(Parasite) adaptation cinématographique, la série de 10 épisodes stars Jennifer Connelly (Un bel esprit) et Daveed Diggs (Hamilton, Black-ish). Se déroulant plus de sept ans après que le monde n’est devenu rien de plus qu’une friche gelée, la série se concentre sur les restes de l’humanité qui habitent un train de 1001 voitures en mouvement perpétuel qui fait le tour du monde. La guerre des classes, l’injustice sociale et les politiques de survie devraient se dérouler au cours de la saison.

Selon certaines sources, TNT a déplacé la première vers le haut pour donner aux téléspectateurs dans l’isolement à domicile une programmation originale pour atténuer les pressions. La série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison, bien que la production soit actuellement arrêtée pour des raisons de pandémie. Compte tenu du temps qu’il a fallu à la série pour arriver sur nos écrans, ce fut une agréable surprise d’apprendre qu’elle a été déplacée en haut au lieu d’être repoussé. Voici un aperçu de la deuxième bande-annonce officielle de Snowpiercer:

Connelly et Diggs sont rejoints par Alison Wright (Les Américains), Mickey Sumner (Frances Ha, Bataille des sexes), Susan Park (chasseurs de fantômes), Iddo Goldberg (Peaky Blinders, la femme du gardien de zoo), Katie McGuinness (Dirty Filthy Love), Lena Hall (Hedwige et le pouce en colère), Annalise Basso (Des histoires au coucher), Sam Otto (Méduse), Roberto Urbina (Narcos), Sheila Vand (Argo), et Jaylin Fletcher (Eglise du samedi).

Snowpiercer est produit par Tomorrow Studios (une joint-venture entre Marty Adelstein et ITV Studios), avec CJ Entertainment, qui a produit le film original. La série est produite par les studios Tomorrow Studios Marty Adelstein (Cowboy Bebop, Hanna, Prison Break) et Becky Clements (Hanna, Cowboy Bebop, Last Man Standing); showrunner Graeme Manson (Orphelin noir), qui a écrit le premier épisode; réalisateur James Hawes (L’aliéniste, miroir noir); Matthew O’Connor (Continuum, Tin Man); Scott Derrickson (Sinister, Docteur Strange), et les producteurs du film original Joon Ho, Miky Lee, Tae-sung Jeong, Park Chan-wook, Lee Tae-hun, et Dooho Choi. Le film original et la série télévisée sont basés sur le roman graphique français Le Transperceneige, de Jacques Lob, Benjamin Legrand, et Jean-Marc Rochette.

