La bande-annonce de Rogue Legacy 2 sortira demain, remplie d ‘«informations cachées»

Cellar Door Games est enfin prêt à tirer le rideau sur ce sur quoi il a travaillé avec le premier Rogue Legacy 2 la bande-annonce sort demain, 23 juin. L’équipe a annoncé la bande-annonce sur Twitter, disant qu’elle contiendrait beaucoup «d’informations cachées à l’intérieur».

La bande-annonce de Rogue Legacy 2 sort demain! Nous avons travaillé SUPER dur sur le jeu, et la bande-annonce contient beaucoup d’informations cachées! Vraiment ravi de montrer ce que nous avons fait! # RogueLegacy2 pic.twitter.com/h2XY3F3ZuW – CellarDoorGames (@CellarDoorGames) 22 juin 2020

Rogue Legacy 2 a été annoncé pour la première fois le 2 avril après une taquinerie douloureuse le 1er avril. Beaucoup se demandaient si ce n’était peut-être qu’une blague. Cette annonce initiale ne comprenait que quelques captures d’écran et très peu d’informations dans l’ensemble. Un AMA sur Reddit a suivi peu de temps après, fournissant de nombreux nouveaux détails sur la suite. Le jeu est en développement depuis environ deux ans maintenant, et a été créé dans le but de créer une métroidvania dans un monde procédural. Un certain nombre d’autres points majeurs ont également été révélés via l’AMA, y compris de nouveaux systèmes de jeu, de nouveaux traits génétiques et des conseils pour «faire quelque chose de différent avec les patrons pour la suite».

Le jeu original était un roguelike indie bien-aimé qui a exploré ce que le genre pourrait être d’autre; laisser chaque course être un «jeu complet», mais aussi offrir une croissance et un progrès significatifs au-delà de la simple maîtrise entre chacun. Mélanger le RNG avec le choix et la croissance des joueurs a créé l’un des titres indépendants les plus convaincants du début de l’ère PS4.

Cellar Door Games n’a pas donné d’heure précise, alors soyez à l’affût toute la journée de demain. Nous essaierons de le récupérer le plus rapidement possible une fois qu’ils l’auront montré, ainsi que de creuser dans le Rogue Legacy 2 bande-annonce pour analyser les supposées «informations cachées». Rogue Legacy 2 n’a pas actuellement de date de sortie, mais peut-être que cette nouvelle bande-annonce mettra également en lumière ce sujet?