La bande-annonce de Relic amplifie la chair de poule avant la sortie du 10 juillet

Relique est un nouveau thriller d’horreur d’IFC Midnight. Il étoiles Emily Mortimer, Bella Heathcote, et Robyn Nevin en tant que famille essayant de résoudre le mystère d’une disparition familiale et l’implication d’une maison hantée. Le film est écrit par Natalie Erika James et écrit par Ericka James et Christian White. Il s’agit du premier long métrage de Natalie Erika James derrière la caméra, et elle a remporté des éloges après les débuts du film à Sundance en 2019. Dire que Relic est anticipé est un euphémisme. La bande-annonce du film est ci-dessous.

Relic a fait ses débuts à Monster à Sundance

« Lorsque la mère âgée Edna (Robyn Nevin) disparaît inexplicablement, sa fille Kay (Emily Mortimer) et sa petite-fille Sam (Bella Heathcote) se précipitent dans la maison de campagne en décomposition de leur famille, trouvant des indices de sa démence croissante dispersés dans la maison en son absence. Après Edna revient aussi mystérieusement qu’elle a disparu, Kay craint que sa mère ne semble pas disposée ou incapable de dire où elle a été en conflit avec l’enthousiasme sans vergogne de Sam pour retrouver sa grand-mère. Alors que le comportement d’Edna devient de plus en plus volatile, les deux commencent à sentir qu’une présence insidieuse dans le « Les trois générations de femmes sont réunies par un traumatisme et un puissant sentiment de force et de loyauté pour affronter ensemble la peur ultime. »

Celui-ci est intrigant. Je pense que l’IFC est intelligent pour essayer de sortir Relique dans certains cinémas lors de leur réouverture en juillet, une semaine avant Christopher Nolanc’est Principe devrait encore sortir. Un bon thriller d’horreur est un film parfait pour se diriger et oublier ce qui se passe dans le monde pendant un certain temps, même si une tonne de forte horreur débute presque chaque semaine en VOD. Heureusement, Relique trouve son public, de toute façon, VOD ou théâtres.

La publication Relic Trailer Amps Up The Creepy Ahead Of July 10th Release est apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook