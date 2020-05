La bande-annonce de Ramy Saison 2 taquine la présence divine de Mahershala Ali – / Film

Ramy est l’un des grands spectacles sous-estimés de Hulu – un drame diaboliquement drôle et profondément touchant sur une première génération égypto-américaine aux prises avec sa relation avec sa religion islamique et sa famille, tout en essayant de s’envoyer en l’air. Créé, écrit et produit par star Ramy Youssef, Ramy a obtenu une attention critique méritée menant à une victoire au Golden Globe pour Yousseff, mais il reste criminellement sous-surveillé. Peut-être une nouvelle star invitée sous la forme de la figure de mentor préférée d’Hollywood Mahershala Ali pourrait amener plus de téléspectateurs à Ramy. Regarder le Ramy bande-annonce de la saison 2 ci-dessous.

Bande-annonce de la saison 2 de Ramy

Ramy était la série originale de 2019 que personne n’a vraiment regardée, mais peut-être qu’un nouveau venu pourrait apporter plus à bord du spectacle frais et drôle de Hulu. Le nouveau Ramy La bande-annonce de la saison 2 attire les téléspectateurs sur la première saison, qui a suivi le voyage de découverte spirituelle de Ramy Hassan (Youssef), alors qu’il se résout à être un meilleur musulman tout en faisant face aux pressions sociales de ses amis et de ses parents. La saison se termine avec Ramy pas vraiment plus sage, étant retourné dans son pays natal, l’Égypte, à la recherche d’une épiphanie spirituelle, et se retrouvant seulement plus confus. Mais peut-être que le nouveau cheikh de Mahershala Ali, qui en Ramy l’humour demande à Ramy s’il s’est douché après s’être masturbé avant de venir le voir, pourrait l’aider à le guider.

Mahershala Ali est partout ces derniers temps, du rôle principal dans la saison 3 de Vrai détective, pour faire sa marque sur Marvel avec des apparitions à la fois dans l’émission Netflix et dans le prochain film Marvel Cinematic Universe Lame. Mais son rôle dans Ramy semble être un rappel de ses virages affectueux qui ont contribué à faire de lui une star. Dans Ramy Dans la saison 2, Ali incarne le mentor spirituel de Ramy – appelé à juste titre «le cheikh qui est vraiment sexy» – qui fournit des conseils et une présence apaisante au millénaire incertain américano-égyptien. C’est aussi particulièrement cool de voir Ali puiser dans ses propres racines musulmanes américaines pour jouer ce rôle, qui semble avoir été fait pour lui.

Voici le synopsis de Ramy:

La série suit la première génération, l’Américano-égyptien Ramy Hassan (Youssef) qui est sur un chemin spirituel dans son quartier du New Jersey politiquement divisé. RAMY apporte une nouvelle perspective à l’écran en explorant les défis de ce que c’est que d’être pris entre une communauté religieuse qui croit que la vie est un test moral et une génération millénaire qui doute même qu’une vie après la mort existe. Au cours de la deuxième saison, Ramy approfondit son voyage spirituel, trouvant une nouvelle communauté musulmane et embrassant un engagement plus profond envers sa foi.

Ramy saison 2 premières sur Hulu sur 29 mai 2020.

Articles sympas du Web: