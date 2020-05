La bande-annonce de la saison 4 de F est pour la famille est arrivée: les Murphys

– Publicité –



La bande-annonce de la saison 4 de «F est pour la famille» est arrivée: La bande-annonce est arrivée pour la quatrième saison, de l’avis de cet auteur, de l’une des émissions les plus animées du moment.

La saison 3 s’est terminée sur l’un des meilleurs cliffhangers de la série: le père de Frank Murphy apparaît pour une visite surprenante. Nous ne pensons pas au personnage, mais nous réalisons que Frank (Bill Burr) le déteste. La saison 4 sera donc compatible avec cette intrigue, et nous gagnerons très probablement en compétence avec de plus en plus de choses sur l’enfance de Frank par la suite.

Bande-annonce de la saison 4 de «F is for Family»

Il n’y a pas de pénurie de dysfonctionnement dans la maison Murphy – et les choses ne seront pas plus faciles pour Frank et sa famille dans F est pour Family Season 4. Tout d’abord, le père de Frank se présente pour vivre avec eux, ramenant du ressentiment et mettant un projecteur indésirable sur la propre parentalité de Frank.

Il y a aussi le fait que la date d’échéance de Sue n’est pas loin. Comment va Frank? Peut-être que cela se résume à sa réponse au réveil d’un cauchemar qui l’a sur le point de mourir dans un accident d’avion fougueux: «Ahh sh-t. Je suis encore en vie?! »

« F est pour la famille » Casting de la saison 4

C’est un spectacle très drôle, mais ce qui le distingue, c’est son émotion brute et son cœur indéniable. Comme Frank le constate souvent, la vie peut souvent être nulle et la famille peut être exaspérante, mais les proches peuvent en valoir la peine. Il y a aussi le casting de voix fantastique, qui comprend Bill Burr – le co-créateur de la série – comme Frank, Laura Dern comme Sue, Justin Long comme Kevin, Debi Derryberry comme Maureen, Haley Reinhart comme Bill et Sam Rockwell comme Vic, entre autres.

