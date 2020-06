La bande-annonce de la saison 2 d’Ordre nous donne plus de loups-garous et un nouveau problème

Saison 3 de Fortnite est enfin sorti et apporte aux joueurs une multitude de nouveaux personnages et skins à débloquer. Le plus grand doit être le personnage multisegment DC Comics, Aquaman. Après de nombreux retards d’Epic Games, le grand patron de la saison 2, Midas, a finalement déclenché son appareil apocalyptique et a provoqué une inondation massive sur l’île de la bataille royale. Avec elle, de nouveaux points de repère, une toute nouvelle équipe de personnages à débloquer, de nouvelles façons de parcourir la carte et le multisegment Aquaman, dont la rumeur fait long feu.

Tout comme les autres personnages croisés de Fortnite, Aquaman a son propre ensemble de défis à débloquer. Chaque semaine, une nouvelle mission sera disponible avec cinq défis au total. Après avoir terminé les cinq défis, les joueurs auront accès à Aquaman et pourront même accomplir une mission supplémentaire pour déverrouiller sa forme torse nu. Fortnite a toujours eu des croisements amusants et créatifs avec Marvel et DC Comics et avec l’inondation de l’île de bataille royale cette saison, Aquaman était un choix parfait.

Débloquez Aquaman dans Fortnite Saison 3

Le premier défi hebdomadaire Fortnite pour débloquer la peau Aquaman est assez facile, Utilisez un bain à remous au Fortilla. Cette saison a ajouté un tout nouveau mécanicien sous forme de bains à remous. Les tourbillons agissent comme une plate-forme de saut, ce qui signifie que lorsqu’un joueur saute en un, il sera propulsé vers le ciel et pourra utiliser son planeur pour flotter vers le bas. Cela peut être utilisé de nombreuses façons stratégiques pendant une bataille pour s’éloigner d’un joueur ennemi agressif ou pour revenir dans la zone de jeu et sortir de la tempête.

La Fortilla est un tout nouvel emplacement situé dans le coin inférieur gauche de la carte. Une collection de petites îles et de boutiques constitue la Fortilla et elle sert de point de départ idéal pour du matériel facile et des coffres dorés. Cette zone contient également des hommes de main qui tireront sur un joueur sur place, donc être prudent autour de ces îles est un must. Pour relever le défi, les joueurs doivent simplement trouver un bain à remous dans l’eau autour des îles Fortilla et y tomber ou nager. Le joueur sera renvoyé avec la possibilité de glisser en toute sécurité vers le rivage et la récompense d’avoir terminé le premier défi pour déverrouiller Aquaman.

Fortnite, encore une fois, a donné aux joueurs une toute nouvelle arène pour jouer et des défis amusants pour garder le jeu frais. Avec de nouveaux personnages à débloquer et l’un des meilleurs Battle Pass du jeu aujourd’hui, Fortnite Le chapitre 2, saison 3 ne fait pas exception.

Fortnite est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et appareils mobiles.

