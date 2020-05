La bande-annonce de la saison 2 de The Twilight Zone révèle la date de la première de juin – / Film

La zone de crépuscule est de retour avec plus de contes de la cinquième dimension. Jordan PeeleLa renaissance de la série classique d’anthologie surnaturelle Rod Serling a défini sa première saison 2 en juin sur CBS All Access. CBS annonce la date, ainsi que la sortie de la bande-annonce de la saison 2, à l’occasion de la Journée nationale de la zone crépusculaire, l’une des nombreuses fêtes dont vous ignoriez l’existence. Regarder La zone de crépuscule bande-annonce de la saison 2 ci-dessous.

The Twilight Zone Saison 2 Bande-annonce

C’est apparemment la Journée nationale de la zone crépusculaire, ce qui signifie qu’il n’y a pas de meilleur moment pour publier une date de première et une bande-annonce officielle de zone floue saison 2. Le retour de Jordan Peele et Simon Kinberg des séries télévisées classiques de Rod Serling 25 juin sur CBS All Access, avec les 10 épisodes de la série d’anthologie prêts à tomber tous à la fois. Ces 10 épisodes plongeront plus profondément dans «l’introspection et l’auto-exploration de l’émission pour faire entrer les téléspectateurs dans une dimension remplie de possibilités infinies».

Peele revient en tant qu’hôte de La zone de crépuscule, avec un autre groupe d’étoiles invitées parsemé menant les épisodes, y compris Morena Baccarin, Kylie Bunbury, Jenna Elfman, Ethan Embry, Sky Ferreira, Tavi Gevinson, Topher Grace, Tony Hale, Gillian Jacobs, David Krumholtz, Thomas Lennon, Sophia Macy, Natalie Martinez, Joel McHale, Chris Meloni, Gretchen Mol, Paula Newsome , Billy Porter, Jimmi Simpson, Jurnee Smollett, Daniel Sunjata, Damon Wayans Jr., et plus.

À en juger par la bande-annonce, les nouveaux épisodes offriront encore plus de sensations surnaturelles, avec le genre virant dans la science-fiction d’horreur à certains moments (des cuves remplies de liquides mystérieux et des créatures tentaculées du plus profond). Bien que cela semble être un truc d’évasion amusant à regarder en quarantaine, La zone de crépuscule arrive à un moment étrange, quand nos propres vies ont l’impression que nous vivons dans un épisode prolongé de la série surnaturelle. Mais le thème de la série semble rester le même que lorsque Serling a honoré les écrans de télévision américains dans les années 1960, comme l’a justement observé un personnage dans la bande-annonce: « Ce ne sont pas les monstres, nous sommes les monstres. »

CBS renouvelé La zone de crépuscule, qui est produit par Peele et Kinberg à travers leurs bannières Monkeypaw Productions et Genre Films, respectivement, en avril 2019, peu de temps après la première de la série d’anthologie de science-fiction sur CBS All Access à une réception tiède. Cependant, les critiques ont salué les paraboles politiques de la série et les messages socialement conscients, avec Chris Evangelista, du film, qualifiant la saison de « quelque chose d’excitant et de vibrant, chargé d’une cavalcade d’acteurs stellaires dans des rôles colorés et mémorables. Cela ne fonctionne pas toujours, mais quand c’est le cas, La zone de crépuscule est exquis. » Personnellement, je n’ai pas continué la série après avoir été submergé par le premier épisode – la durée d’exécution plus longue de l’épisode pesait sur une prémisse intéressante – mais il semble que suffisamment de gens regardaient l’émission sur CBS All Access (qui, comme Netflix, ne révèle pas son audience) pour justifier une deuxième saison.

La zone de crépuscule première de la saison 2 sur CBS All Access sur 25 juin 2020.

