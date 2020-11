La bande-annonce de la Justice League de Zack Snyder reçoit une mise à jour en noir et blanc – / Film

Ce n’est pas un dessin animé du samedi matin, c’est cinéma, et le nouveau Justice League de Zack Snyder la bande-annonce est en noir et blanc comme le réalisateur l’a envisagé, putain de merde.

Zack Snyder a publié une nouvelle bande-annonce pour sa coupe de Ligue de justice, qui comporte quelques modifications et mises à jour d’effets visuels, mais est essentiellement la même que la bande-annonce qui a été publiée (et a ensuite retiré les droits musicaux) en août – juste en noir et blanc. Regardez la mise à jour Justice League de Zack Snyder bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce de la Ligue des justiciers de Zack Snyder

Snyder a publié une nouvelle bande-annonce pour la coupe de son réalisateur Ligue de justice, qui sera présenté en première sur HBO Max en tant que mini-série en 2021. La bande-annonce est presque la même que celle publiée en août lors de l’événement virtuel DC FanDome – jusqu’à l’utilisation de la triste ballade de Leonard Cohen «Hallelujah », Ce qui s’est avéré être un problème de droits d’auteur pour la chaîne YouTube de HBO Max – avec une différence essentielle: elle est en noir et blanc. La sortie de la bande-annonce en noir et blanc fait suite aux récents commentaires de Snyder selon lesquels «sa version idéale du film est la version IMAX en noir et blanc» du film.

«Pour moi, c’est le plus centré sur les fans, le plus pur, le plus Ligue de justice expérience », a poursuivi Snyder. «Parce que c’est comme ça que j’ai vécu avec le film pendant deux ans, en noir et blanc… quand je fais la diffusion en direct de la bande-annonce, Steph et moi avons coloré une version en noir et blanc de la bande-annonce. Donc, la première version que je vais sortir, et probablement ce dont je vais parler mardi, sera la version noir et blanc de la bande-annonce.

Et Snyder a tenu cette promesse en publiant une version en noir et blanc du premier Justice League de Zack Snyder bande-annonce, avec quelques plans d’effets visuels mis à jour et des images modifiées.

Dans Justice League de Zack Snyder, «Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte désintéressé de Superman, Bruce Wayne fait appel à son nouvel allié, Diana Prince, pour faire face à un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour lutter contre cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

