La bande-annonce de Kristen Stewart Drama Seberg fait ses débuts sur Amazon Prime le 15 mai

Seberg arrive sur Amazon Prime la semaine prochaine, et la bande-annonce est ici. Le film, avec Kristen Stewart dans le rôle-titre, raconte l’histoire de l’actrice française New Wave Jean Seberg qui était la cible du FBI pour son soutien franc au mouvement des droits civiques. Le film est réalisé par Benedict Andrews et écrit par Anna Waterhouse et Joe Shrapnel. Il met également en vedette Jack O’Connell, Margaret Qualley, Zazie Beetz, Vince Vaughn, et Anthony Mackie. Amazon ferait bien de mettre en place celui-ci avec une poussée considérable; cela ressemble à un film fort. La bande-annonce et l’affiche de la photo du thriller se trouvent ci-dessous, ainsi que le synopsis.

Seberg pourrait être le meilleur rôle de Stewart

« Seberg s’inspire de véritables événements concernant la star de la nouvelle vague française Chérie et Breathless, Jean Seberg (Kristen Stewart), qui à la fin des années 1960 a été prise pour cible par le FBI en raison de son soutien au mouvement des droits civiques et de sa relation amoureuse avec Hakim Jamal ( Anthony Mackie), entre autres. Dans le thriller noir de Benedict Andrews, la vie et la carrière de Seberg sont détruites par la surveillance et le harcèlement excessifs de Hoover dans le but de supprimer et de discréditer l’activisme de Seberg. «

Dans l’ensemble, cela semble être une chance pour Kristen Stewart de briller et de briller. C’était vraiment génial ces deux dernières années de la voir prendre plus de contrôle sur le récit qui s’était construit autour de sa carrière. Stewart a fait un travail si fort depuis la sortie de ces films de vampires, et Seberg est la preuve qu’elle est l’une des artistes les plus talentueuses qui travaillent aujourd’hui. Espérons que ce film trouvera un public lors de ses débuts sur Amazon Prime Video le vendredi 15 mai prochain.

