La bande-annonce de Kipo et la saison 2 de Age of Wonderbeasts publiée par Netflix

Mises à jour de la saison 2 de Kipo et l’ère des merveilles: la série animée a inspiré et charmé le public de tous âges – et il semble que la dernière saison de l’émission Netflix Kipo et l’âge des merveilles ne fasse pas exception! DreamWorks a récemment lancé une toute nouvelle bande-annonce pour la deuxième saison de l’émission.

Ce qui fait allusion au genre d’aventure magique et fantaisiste que la série post-apocalyptique a en réserve. les derniers épisodes du voyage de Kipo (Karen Fukuhara), qui s’est lancée dans une mission pour trouver Scarlemange et libérer son peuple de son contrôle mental, sont présentés dans la bande-annonce de l’émission.

Kipo et l’âge des merveilles Saison 2

une jeune fille nommée Kipo se lance dans une aventure à la surface d’une fantastique Terre post-apocalyptique après avoir passé toute sa vie à vivre dans un terrier souterrain. La jeune fille rejoint un groupe de survivants hétéroclite alors qu’ils se lancent dans un voyage à travers un pays des merveilles dynamique où tout ce qui tente de les tuer est carrément adorable.

Tout ne va pas bien à la surface après la finale de la première saison. Kipo doit rapidement apprendre à maîtriser ses capacités muettes récemment découvertes afin de sauver les terriers sous le contrôle de Scarlemagne et son père son prisonnier. Le voyage de découverte de soi de Kipo met au jour des mystères du passé qui changent tout ce qu’elle pensait savoir alors qu’elle et ses amis se séparaient pour une mission de sauvetage dangereuse.

La première saison de l’émission est arrivée en janvier de cette année et a été accueillie par des fans d’animation. « Mon argument était, c’est comme The Walking Dead mais au lieu des zombies, tout ce qui essaie de vous tuer est adorable », a déclaré le producteur exécutif Radford Sechrist à propos de la série dans une interview en 2019. La deuxième saison de la série sortira dans le monde entier sur Netflix sur 12 juin. Que pensez-vous de la bande-annonce de la saison 2 de Kipo et The Age of Wonderbeasts?

