La bande-annonce de Joseph Gordon-Levitt Thriller 7500 est maintenant en ligne

7500 est un nouveau thriller à venir sur Amazon Prime le 19 juin. Il étoiles Joseph Gordon-Levitt en tant que pilote essayant de garder un avion de passagers à l’abri d’un groupe de terroristes. Dans le film figurent également Omid Memar, Murathan Muslu, et Aylin Tezel. Le film est écrit et réalisé par Patrick Vollrath. Apparemment, le code de détresse d’un avion dans ce genre de problème est 7500, d’où le titre du film. Vous pouvez consulter la bande-annonce, le synopsis et l’affiche du film ci-dessous.

7500 Synopsis

« Cela ressemble à une journée de routine au travail pour Tobias, un jeune copilote américain à la voix douce sur un vol de Berlin à Paris alors qu’il parcourt la liste de contrôle en amont avec Michael, le pilote, et discute avec Gökce, son agent de bord » Mais peu de temps après le décollage, des terroristes armés de couteaux de fortune prennent d’assaut le cockpit, blessant sérieusement Michael et coupant le bras de Tobias. Parvenant temporairement à repousser les assaillants, Tobias terrifié contacte le contrôle au sol pour planifier un atterrissage d’urgence. Mais lorsque les pirates de l’air tuer un passager et menacer de tuer plus de personnes innocentes s’il ne les laisse pas retourner dans le cockpit, cet homme ordinaire fait face à un test atroce.7500 étoiles Joseph Gordon-Levitt, Omid Memar, Murathan Muslu et Aylin Tezel et est écrit et réalisé par Patrick Vollrath. «

Je n’ai pas vu ce film, donc je ne peux pas parler de sa qualité, mais Levitt est assez talentueux pour le divertir. Des films comme 7500 sont venus avant, et ce ne sera pas le dernier. J’espère que celui-ci n’est pas seulement un thriller de type peinture par chiffres et que nous pouvons nous enthousiasmer. Le film sera diffusé en direct sur le service Amazon Prime Video le 19 juin, vendredi prochain.

