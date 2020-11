La bande-annonce de jeu Cyberpunk 2077 révèle les mises à niveau de «  Living Weapon  »

Cyberpunk 2077 a moins de trois semaines à sortir, et la dernière bande-annonce divulgue toujours des informations. Quelques jours plus tôt, CDPR a publié une bande-annonce de gameplay avec une narration constante. Nous pensons que ce sera peut-être le dernier regard que nous aurons avant que CDPR ne lance le jeu en décembre. La bande-annonce nous fournit d’énormes détails sur Johnny Silverhand et un aperçu de tout le travail effectué par Keanu Reeves.

Plusieurs vidéos ont suivi qui ont mis en évidence la quantité de travail nécessaire à la création des bandes sonores et de la partition de fond. Keanu Reeves obtient également sa propre bande-annonce. La bande-annonce parle de Silverhand et du genre de personne qu’il était de son vivant. Il montre son passé militaire, qui est devenu plus tard chaotique et destructeur. Il semble que dès le début, les joueurs auront la puce de Silverhand insérée dans la tête de leur personnage.

Nous savons déjà que la progression de l’histoire de Cyberpunk impliquera une prise de décision aiguë. Par conséquent, si vous souhaitez écouter un homme qui «brûlé la moitié de la ville juste pour prouver qu’il avait raison » et « l’autre moitié juste pour le plaisir«, Cela dépend peut-être de vous.

Lire la suite– La PlayStation publiera-t-elle son propre Game Pass après l’avoir qualifiée de «non durable»?

Devenir une « arme vivante » dans Cyberpunk 2077

Cyberpunk a tweeté hier sur les mises à niveau de ses « armes vivantes ».

Arme vivante. # Cyberpunk2077 pic.twitter.com/Y1skXylA5w – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 21 novembre 2020

La bande-annonce de gameplay a fourni un bref aperçu de cette fonctionnalité. En raison du contexte futuriste de l’histoire, la cybernétique fait partie intégrante du jeu. Les joueurs, au fur et à mesure qu’ils progressent dans le jeu, peuvent améliorer leur corps en utilisant diverses améliorations artificielles pour devenir une «arme vivante».

Comme le montre l’image ci-dessus, les joueurs peuvent améliorer presque tous les systèmes biologiques importants du corps avec des cyberwares. Tout comme la mise à niveau de votre PC, cela nécessitera également une bonne quantité de monnaie dans le jeu.

Nous avons déjà discuté des joueurs ayant la puce de Silverhand insérée dans leur cerveau dans le cadre de l’histoire. Nous ne savons pas encore si les joueurs peuvent imiter un autre personnage de la même manière. Les améliorations rendront les joueurs plus athlétiques ou acquerront des compétences martiales ou furtives. Plus d’informations à ce sujet seront disponibles une fois le jeu sorti.

Surveillez cet espace pour plus d’informations sur Cyberpunk 2077.

Partager : Tweet