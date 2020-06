GTA Night City.

Cyberpunk 2077 a une nouvelle bande-annonce de gameplay, et c’est très Grand Theft Auto. Les coupures, le dialogue percutant, la musique d’accompagnement – tout est là. Le jeu de rôle en monde ouvert a toujours l’air fantastique, et Night City lui-même semble tellement dense et atmosphérique.

Comment pensez-vous que Cyberpunk 2077 se présente? Allez faire un tour dans la section des commentaires ci-dessous.

Lire l’article complet sur pushsquare.com