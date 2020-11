La bande-annonce de gameplay d’Apex Legends Saison 7 donne un aperçu plus détaillé des capacités d’Horizon et de l’aéroglisseur Trident

À quelques jours du prochain chapitre d’Apex Legends, Respawn Entertainment a publié la bande-annonce de gameplay de la saison 7 aujourd’hui. Alors que la bande-annonce de lancement a donné aux fans un premier aperçu des nouveautés de la saison à venir, la cinématique du gameplay dresse une image détaillée de la façon dont la nouvelle saison se déroulera.

Compte tenu de la quantité de contenu que la saison 7, surnommée Ascension, apportera à Apex Legends, ce sera la plus importante à ce jour. Les créateurs de contenu de la communauté Apex ont récemment eu la chance de découvrir les extensions d’Ascension avant le lancement de la saison. De plus, les développeurs de Respawn ont discuté de certaines fonctionnalités intéressantes lors d’un point de presse, donnant aux fans une meilleure idée de ce à quoi s’attendre dans Apex Legends Saison 7.

Guys – cette bande-annonce est tellement épique. Il vous montre beaucoup de détails sur la façon dont vous jouerez la saison 7. Consultez vos créateurs de contenu Apex préférés aujourd’hui, en parlant de ce qu’ils ont joué hier. Ils m’ont beaucoup tué. https://t.co/ZnI2FpDbcp – Jason McCord (@MonsterclipRSPN) 30 octobre 2020

Lire aussi Tout ce que vous devez savoir sur le gameplay de Call of Duty Black Ops Cold War Zombies

La cinématique de jeu Apex Legends Saison 7 montre Horizon et le véhicule Trident en action

Au cours des derniers jours, les joueurs se sont familiarisés avec l’astrophysicienne écossaise Dr. Mary Somers, également connue sous le nom d’Horizon. Elle est la prochaine légende à rejoindre les Apex Games. Le kit de capacités d’Horizon est basé sur sa maîtrise de la gravité, et la bande-annonce de gameplay montre ses capacités uniques en action.

La capacité passive d’Horizon, Spacewalk, augmente son contrôle aérien et réduit son impact en cas de chute de grandes hauteurs. Sa capacité tactique, Gravity Lift, est un pad déployable qui modifie momentanément la gravité, stimulant les joueurs en les projetant verticalement dans les airs. Pendant ce temps, sa capacité ultime Black Hole crée un trou noir miniature qui aspire les ennemis à proximité.

La bande-annonce de gameplay d’aujourd’hui fournit également un aperçu de la nouvelle carte Olympus, qui est plus grande que Kings Canyon mais légèrement plus petite que World’s Edge. Olympus est une ville flottante parmi les nuages, avec un paysage urbain luxuriant et futuriste. La nouvelle carte est plus vibrante et colorée que les autres cartes, avec une végétation et des fleurs enrichies au milieu des immeubles de grande hauteur.

Olympus semble être construit autour, ce qui rend les rotations plus pratiques. Sur cette carte, les joueurs auront à leur disposition des outils qui facilitent la traversée rapide de la carte. Le véhicule Trident nouvellement introduit aidera les trios à naviguer plus rapidement dans le vaste paysage d’Olympus. Pendant qu’un joueur conduit l’hovercar à trois places, les deux autres peuvent rester à bord et tirer sur les ennemis.

La bande-annonce de jeu a montré que les joueurs peuvent déployer des capacités de légende sur l’aéroglisseur. Certaines de ces capacités incluent le mini-pistolet de Rampart, le dôme de protection de Gibraltar, les pièges à gaz Nox de Caustic. De plus, plusieurs installations industrielles sur Olympus dissimulent des Phase Runners, qui téléportent les joueurs vers différents endroits. Cependant, les joueurs subiront des dégâts d’anneau en le faisant. Tout cela vient à côté d’une gamme de nouveaux POI sur Olympus, tels que Bonsai Plaza, Autumn Estates, le Rift, etc.

Autres fonctionnalités innovantes à venir avec la saison à venir

Puisque l’exploration de la nouvelle carte pendant le combat peut être difficile, Respawn hébergera un mode à durée limitée appelé Olympus Preview. Ce mode désactive les dégâts des armes et permet à 30 joueurs de plonger dans la nouvelle arène d’Apex Games comme s’il s’agissait d’un terrain de jeu sans combat.

Comme toujours, les joueurs auront un tout nouveau Battle Pass à acheter et à monter de niveau dans la saison 7 d’Apex. La bande-annonce d’aujourd’hui présentait de nouveaux skins, y compris Wraith’s High-Class. Plus de détails sur le contenu de la passe de combat de l’Ascension apparaîtront probablement avec la bande-annonce de la passe de combat de la saison à venir.

En plus de cela, les joueurs compétitifs auront une nouvelle saison classée pour se frayer un chemin. Les joueurs pourront également profiter de l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité appelée Clubs. Cette fonctionnalité permettra aux joueurs de former un clan de 30 joueurs maximum, ce qui permet de faire équipe avec d’autres joueurs en dehors de la liste d’amis habituelle.

Dans l’ensemble, Apex aura un aspect très différent après le début de la nouvelle saison. Nous apprendrons plus de détails dans les prochains jours à l’approche du jour de lancement de la mise à jour. Saison 7: Ascension sera disponible dans Apex Legends le 4 novembre, parallèlement aux débuts de Battle Royale sur Steam.

Partager : Tweet