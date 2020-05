La bande-annonce de Da 5 Bloods nous montre la vision de Spike Lee des années 1970

Da 5 Bloods bande-annonce a fait ses débuts ce matin, montrant Spike Leeversion des années 1970. Le film, sorti en exclusivité sur Netflix le 12 juin, met en vedette Delroy Lindo, Norm Lewis, Clarke Peters, Isiah Whitlock Jr., Chadwick Boseman, Jonathan Majors, Paul Walter Hauser, Jean Reno, Mélanie Thierry, Jasper Pääkkönen, Thorne Veronica Ngo, Giancarlo Esposito, et Johnny Tri Nguyen. C’est le premier grand film de l’été sur Netflix, et si la bande-annonce est une indication, ils vont continuer la séquence chaude qu’ils poursuivent après Extraction et Spenser Confidential. Vous pouvez voir la bande-annonce, l’affiche et le synopsis de Da 5 Bloods au dessous de.

Da 5 Bloods Synopsis

« Spike Lee, lauréat d’un Academy Award®, présente un nouveau joint: l’histoire de quatre vétérans afro-américains – Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) et Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) – qui reviennent au Vietnam. À la recherche des restes de leur chef d’escouade tombé (Chadwick Boseman) et de la promesse d’un trésor enfoui, nos héros, rejoints par le fils concerné de Paul (Jonathan Majors), les forces de combat de l’homme et de la nature – tout en étant confrontés à la ravages de l’immoralité de la guerre du Vietnam. «

Spike Lee a récemment pris feu. Le dernier film du réalisateur, BlacKkKlansman, a été un succès critique et commercial substantiel. Il a fait une star de John David Washington, et il a été nominé pour six Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur second rôle (Adam Driver). Lee a remporté le prix du meilleur scénario adapté. Il vient également d’être sélectionné comme premier président noir du jury du Festival de Cannes, bien que nous ne sachions pas quand le festival pourrait avoir lieu et sous quelle forme cette année.

Une chose est sûre; Da 5 sangs a beaucoup de buzz. Une chose que tout le monde respecte à propos de Lee est sa capacité à faire n’importe quel type de film, même si ce n’est pas nécessairement quelque chose dans sa timonerie. C’est l’un de ces cas et sonne comme un tournant intéressant pour lui. Recherchez le film comme l’un des films les plus regardés sur Netflix lors de sa sortie le 12 juin, et ne soyez pas surpris s’il obtient l’attention des récompenses.

Le post Da 5 Bloods Trailer nous montre la vision de Spike Lee des années 1970 est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

