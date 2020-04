La bande-annonce de Crossing Swords ressemble à un film LEGO coté R – / Film

Épées croisées ressemble à un R-évalué Film LEGO, et si cela fait flotter votre bateau, vous voudrez peut-être consulter la remorque ci-dessous. Avec les voix de Nicholas Hoult, Luke Evans, Seth Greenet plus encore, la série présente des personnages de jouets vivant dans un royaume plein de violence, de langage grossier et de situations sexuelles inconfortables.

Trailer des épées

Eh bien, cette bande-annonce est certainement… quelque chose. Je creuse le style d’animation, qui ressemble au stop motion. Mais je ne peux pas dire que les blagues de cette bande-annonce aient fonctionné pour moi. Principalement parce qu’il n’y a vraiment que une blague répétée encore et encore, et cette blague est: « N’est-ce pas hilarant de voir des jouets maudire? » Épées croisées Vient de Poulet Robot«S John Harvatine IV et Tom Root, et suit Patrick, « un paysan au bon cœur qui décroche un poste d’écuyer convoité au château royal, mais son travail de rêve se transforme rapidement en cauchemar quand il apprend que son royaume bien-aimé est dirigé par un nid de frelons de monarques, escrocs et charlatans excités . Pire encore, la valeur de Patrick a fait de lui le mouton noir de sa famille, et maintenant ses frères et sœurs criminels sont revenus pour faire de sa vie un enfer. Guerre, meurtre, nudité frontale – qui savait que les gens aux couleurs vives menaient une vie aussi excitante? »

Est-ce que cela fonctionne pour quelqu’un d’autre? Suis-je fou d’être complètement découragé par tout cela? J’avoue que je ne suis jamais entré dans Poulet Robot non plus, alors peut-être que ce type de divertissement n’est pas pour moi. Si vous le creusez, cependant, plus de pouvoir pour vous. N’hésitez pas à la bousiller lorsque la série sortira sur Hulu.

La série comprend une distribution de voix qui comprend Nicholas Hoult, Adam Ray, Tara Strong, Tony Hale, Luke Evans, Seth Green, Alanna Ubach, Adam Pally, Yvette-Nicole Brown, Maya Erskine, Breckin Meyer et Wendi McClendon-Covey, avec Écriture de John Harvatine IV et Tom Root et mise en scène de John Harvatine IV. Vous pourrez grimper toute la série sur 12 Juin, si c’est quelque chose qui vous plaît. Je pense que je vais m’asseoir sur celui-ci, cependant.

Articles sympas du Web: