La bande-annonce de Batman a été recréée en LEGO, et c’est parfait

Selon la description fournie par le téléchargeur, le travail sur cette récréation LEGO a commencé le jour où Le Batman bande-annonce lancée en ligne (dont vous vous souviendrez peut-être que c’était le 23 août), et il a fallu un peu plus de deux mois à faire. Cela est compréhensible si l’on considère le niveau de détail qui entre dans la réalisation de films en stop-motion, et il convient de noter que l’utilisateur de YouTube Joebor1777 attribue 14 collaborateurs et le projet. Chacun d’entre eux – Locker 74 Productions, Brickfilm HQ, Loneclone Productions, thebrickranger, jmbrickstudios, AJF Studios, Radvisuals, Paradox Pictures, Leviathan Studios, Future Past Productions, gotvideofilms, eggyolk2002, Dudebrick et AKPstudios – mérite des félicitations et des félicitations pour leur accomplissement .