La 5G RedMagic 5S avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz peut être réservée en Chine aujourd’hui; modèle mondial à venir en septembre

Le téléphone de jeu Nubia RedMagic 5S est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui en Chine. L’appareil est équipé d’un écran AMOLED de 6,65 pouces qui se met à jour à 144 fois par seconde (taux de rafraîchissement de 144 Hz) pour un défilement incroyablement fluide et une animation de jeu améliorée. La fonction Touch Chorégraphe ajuste la fréquence de rafraîchissement pour que le jeu reste fluide. Et le combiné comprend également des déclencheurs d’épaule à 320 Hz que Nubia appelle une fonction « indispensable » pour les joueurs car il transforme l’appareil en une machine de jeu dédiée. Les déclencheurs sont personnalisables, donc quel que soit le jeu joué, ils peuvent être utiles.

Alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 865, le RedMagic 5S prend en charge la connectivité 5G et l’appareil peut être configuré avec jusqu’à 16 Go de mémoire (en utilisant la dernière RAM LPDDR5) et 256 Go de stockage. Avec la version 3.1 de Universal Flash Storage (UFS) à bord, les jeux se chargent plus rapidement que jamais.

Le RedMagic 5S dispose d’une configuration à trois caméras avec une caméra principale 64MP et des capteurs Sony. Le téléphone est proposé en Sonic Silver et Pulse. Ce dernier a un design bleu et rouge. Une batterie de 4500 mAh maintient les lumières allumées et un chargeur de 18 W est livré avec le téléphone. Une brique de charge plus rapide de 55 W sera disponible en achat séparé sur certains marchés. Et comme on peut s’y attendre d’un téléphone de jeu haut de gamme, il y a un système audio de haute qualité à l’intérieur.

La version globale de RedMagic 5S sera prête pour les précommandes le 1er septembre

Pour empêcher un téléphone de jeu aussi puissant de surchauffer, ce qui peut ralentir les performances de l’appareil, le RedMagic 5S est équipé du système de refroidissement Trinity. Cette technologie utilise un tuyau de refroidissement liquide en forme de L avec des matériaux nanothermiques de qualité aérospatiale, des capteurs de température intelligents et une ventilation accrue pour le maintenir au frais. Un nouvel accessoire appelé Ice Dock garantit que rien ne peut provoquer la surchauffe du combiné, ce qui vous permet de jouer à des jeux toute la journée.

Alors que les précommandes commencent aujourd’hui, le RedMagic 5S sera lancé le 1er août. Le modèle Sonic Silver avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est au prix de 3799 yuans chinois (543 USD). Le modèle Pulse avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage vous coûtera 4399 Yuan chinois (628 USD), et l’unité Pulse avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage est étiquetée à 4999 Yuan chinois (714 USD). L’accessoire Ice Dock susmentionné est au prix de 179 yuans chinois (25 USD).

La version globale du Nubia RedMagic 5S sortira le 1er septembre avec des détails à venir. Et tu peux même tentez de gagner un RedMagic 5S. Rejoignez l’événement RedMagic 5th Space et accomplissez des tâches qui vous aideront à gagner des entrées. Une fois que vous avez collecté 50 entrées, vous pouvez gagner des bons de réduction et même un téléphone gratuit.