La 5G est-elle sûre ou dangereuse? Voici les faits

C’est l’aube d’une nouvelle ère.

L’ère 5G.

Une technologie de réseau qui promet de perturber les industries, de permettre d’innombrables innovations et de nous rapprocher des Jetsons.

Que sont les ondes millimétriques 5G?

Jusqu’à présent, les transporteurs ont utilisé des bandes de spectre allant de 600 MHz à 2,6 GHz pour nous livrer les marchandises. C’est le bas de la gamme des micro-ondes. Avec la 5G, cependant, certaines bandes de fréquences plus élevées seront ouvertes au service, y compris les ondes dites millimétriques, dont vous avez peut-être entendu parler. Pour être clair, certains spectres de fréquences plus basses comme le 600 MHz et 2,5 GHz de T-Mobile (acquis de Sprint) seront également utilisés pour les transmissions 5G, mais les opérateurs profiteront de plus en plus de bandes plus élevées, telles que 3,5 GHz, 6 GHz, et même 30 GHz et plus! 30 GHz sonne trop? C’est là que commencent réellement ces ondes millimétriques!

Jusqu’à présent, la plupart des téléphones compatibles 5G fonctionnent sur des fréquences plus basses, plus proches du spectre utilisé par la 4G. Cependant, certains modèles peuvent déjà utiliser ces bandes millimétriques de 30 GHz lorsqu’ils travaillent sur le réseau 5G de Verizon, tels que le OnePlus 8 UW ou le Galaxy A71 UW. Les ondes millimétriques se trouvent dans la plage de 30 à 300 GHz. En effet, une onde avec une fréquence de 30 GHz a une longueur approximative de 10 mm et une onde de 300 GHz a une longueur de 1 mm. Il est prudent de dire que même si certaines bandes plus élevées sont finalement déverrouillées pour une utilisation 5G, la technologie ne dépassera probablement pas la plage millimétrique pendant toute sa durée de vie.

Maintenant, la question à un million de dollars est …

Ces ondes millimétriques 5G sont-elles sûres?

Vous pourriez entendre certains dire que ces ondes millimétriques sont d’une fréquence si élevée qu’elles finiront par faire frire votre cerveau. Heureusement, cela ne semble pas du tout être le cas! Aussi hautes que 30 GHz peuvent nous sembler aujourd’hui, la réalité est que ces ondes ne seront pas assez puissantes pour faire du mal.

Là sont ondes électromagnétiques de fréquences incroyablement plus élevées là-bas, et au-delà d’un certain seuil, celles-ci deviennent dangereuses pour les êtres vivants qui font la fête ici sur Terre. La bonne nouvelle est que ce seuil de danger-danger est bien supérieur à 30, voire 300 GHz!

Pour trouver où se situe ce seuil, il faut se demander:

Qu’y a-t-il au-delà des ondes millimétriques?

Image de l’Université de Washington

Nous savons donc que ces nouvelles bandes 5G d’environ 30 GHz ou plus ne seront pas assez puissantes pour nous faire du mal. Ouf, c’est bon à savoir, n’est-ce pas?

Alors, qu’est-ce qui pourrait être dangereux?

Comme nous l’avons établi, la gamme d’ondes dites millimétriques s’étend jusqu’à 300 GHz. C’est aussi la portée lointaine de toute la gamme de micro-ondes. Ce qui suit au-delà des micro-ondes est la gamme infrarouge, parfois également appelée lumière infrarouge. Généralement invisibles à l’œil humain, les ondes infrarouges couvrent la plage de 300 GHz à 385 THz (téraherz)! Ainsi, les ondes infrarouges ont des longueurs variant de 1 mm (la longueur micro-onde la plus courte) à 780 nanomètres (1000 nanomètres équivalent à 0,001 du millimètre, juste pour l’orientation).

Types de rayonnement par longueur d’onde et fréquence

Le rayonnement infrarouge a évidemment de nombreuses utilisations ici sur Terre, et il n’est pas non plus du type dangereux. En fait, plus de la moitié de l’énergie du Soleil (chaleur) atteindrait la Terre sous forme de rayonnement infrarouge. Merci, infrarouge!

Ainsi, au fur et à mesure que ces ondes mignonnes et minuscules deviennent de plus en plus intenses, elles finissent par se déplacer dans le spectre de ce que nous percevons comme « lumière visible », qui comprend des longueurs d’onde de 700 nm à 400 nm, ou des fréquences de 430 THz à 790 THz. Heureusement, le spectre de la lumière visible n’est pas non plus nocif pour les organismes ici sur Terre.

Quand les choses deviennent-elles dangereuses?

Ce qui suit après la lumière visible, cependant, nous amène en territoire nuisible.

Symbole de danger des rayonnements ionisants Nous parlons de notre vieil ami – Ultraviolet! (Pas le film.) Le spectre ultraviolet présente des longueurs d’onde de 400 nm à 10 nm et des fréquences de 790 THz à 30 Petaherz! (1 PHz = 1 000 000 GHz). Les premières parties de l’ultraviolet ne sont généralement pas considérées comme nocives, mais c’est quelque part dans cette plage que l’on observe la transition du rayonnement non ionisant au rayonnement ionisant.

Le rayonnement ionisant signifie que les particules rayonnées ont tellement d’énergie qu’elles peuvent en fait perturber les électrons des molécules ou des atomes, les amenant à acquérir une charge positive ou négative. Maintenant, nous ne sommes pas des physiciens ici, donc nous ne pouvons pas expliquer les détails techniques, mais apparemment c’est mauvais! Vous ne voulez pas d’ionisation sur votre corps! Donc, quelque part dans le spectre ultraviolet, c’est là que les choses commencent à devenir risquées.

Au-dessus de l’ultraviolet, il y a la gamme de rayons X (10 nm à 0,1 nm / 30 Petaherz à 30 Exaherz). Tout ce qui se trouve au-dessus du spectre ultraviolet est ionisant, et cela s’applique également aux rayons X. Comme nous le savons tous, cependant, de petites doses de ce produit ne sont pas considérées comme nocives et peuvent en fait contribuer à notre bien-être grâce à des applications médicales.

Enfin, il y a les rayons gamma (longueurs d’onde inférieures à 0,1 nm et fréquences supérieures à 30 EHz). Étant assez habiles à pénétrer la matière, ces petits coquins ionisants devraient être évités comme la peste, lorsqu’ils ne sont pas utilisés de manière contrôlée et constructive (ils ont des applications en médecine et dans l’industrie).

Conclusion

Avantages de la 5G

Eh bien, maintenant nous savons! Le rayonnement est classé en non ionisant et ionisant. Les types de rayonnement non ionisants, comme la radio, les micro-ondes, les infrarouges et la lumière visible sont considérés comme sûrs, tandis que les types ionisants, comme les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma sont potentiellement dangereux.

Bien que la 5G utilise une gamme de fréquences plus élevée que les technologies cellulaires précédentes, elle se trouve toujours en toute sécurité dans les limites du spectre des micro-ondes, y compris ces ondes millimétriques. Les «ondes millimétriques» peuvent sembler effrayantes pour certains, mais actuellement, il n’y a aucune raison de croire que les réseaux 5G vont être dangereux.

Ayant tout cela à l’esprit, nous devrions nous sentir en sécurité dans notre nouveau monde 5G, en profitant pleinement des améliorations de la qualité de vie qui vont s’accompagner.