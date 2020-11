2020-11-07 19:00:04

Kylie Minogue a hâte de se saouler une fois la pandémie de coronavirus apaisée.

La pop star de 52 ans n’est généralement pas un grand buveur, mais a admis qu’elle serait heureuse de rentrer chez elle après une longue nuit une fois les restrictions de la pandémie levées.

Elle a dit: « Habituellement, je suis un couple de verres de vin. Mais en fait, aller directement pour un cocktail et passer à la maison – ça sonne vraiment bien. »

Kylie a été obligée d’enregistrer son dernier album, «Disco, à la maison plus tôt cette année.

Et bien que la situation ait pris un certain temps pour s’y habituer, elle a finalement apprécié l’expérience et le défi.

Elle a déclaré au journal Guardian: « Personne ne vous regarde, vous n’avez pas voyagé, vous avez votre confort autour de vous.

«Je fais beaucoup plus de prises. Et la prochaine chose que tu sais, il est 1 h du matin, 1 h 30… c’est ridicule! Appelle ça arrête! Fais juste une de plus…»

Kylie a passé le premier verrouillage du coronavirus au Royaume-Uni chez elle à Londres, et pendant les premières semaines, elle ne savait pas quoi faire d’elle-même.

Elle a dit: « Essayer de comprendre le concept de ce qui se passe: pas d’avions, pas de voitures, tellement de nettoyage. »

Pendant ce temps, Kylie a précédemment décrit les tournées comme un lointain « chimère » pour le moment.

La pop star apprécie énormément ses fans et elle a hâte de les retrouver en tournée.

Parlant de ses fans, elle a déclaré: «Je suppose que c’est l’une des raisons pour lesquelles je veux continuer à faire de la musique.

« Faire un film ou partir en tournée, parce que vous avez cette connexion, surtout en tournée où c’est cette réaction honnête instantanée et ce que vous voyez est ce que vous voyez. Il n’y a rien à remettre en question. Nous sommes ensemble pour ces deux-là. Cela semble être une chimère en ce moment. L’idée de tourner et de pouvoir le faire. «

