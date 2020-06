Kylie Jenner : plus de 100 millions d’euros dépensés en un an !

Bien que Forbes ait récemment retiré le statut de milliardaire à Kylie Jenner, elle vit sans compter les dépenses. Milliardaire ou pas, Kylie Jenner a un certain pouvoir d’achat. Alors que la plupart des gens sont en difficulté financière, la jeune femme de 22 ans aurait dépensé plus de 100 millions d’euros cette année. Alors, sur quoi exactement a-t-elle déboursé tout cet argent ?

Après avoir désigné Kylie comme la plus jeune milliardaire autoproclamée en 2019 et 2020, Forbes a publié le 29 mai un article virulent affirmant avoir découvert que la société de cosmétiques de la plus jeune fille de Kris Jenner ainsi que ses finances auraient été surévaluées. En réponse, l’avocat de la star de la télé-réalité et des médias sociaux a exigé une rétractation du magazine et a insisté sur le fait que l’article de Forbes contenait des « mensonges flagrants ». Forbes a en outre allégué que Kylie Cosmetics avait falsifié des déclarations d’impôts, soulignant une différence entre les déclarations d’impôts de 2016 de la société et celles découvertes par Coty. Bien que le magnat du maquillage ne soit pas milliardaire, selon Forbes, sa fortune est estimée à 900 millions de dollars.

Selon le Daily Mail, bien que Kylie Jenner soit la plus riche, ses sœurs aînées sont préoccupées par ses habitudes de dépenses. Elles s’inquiètent entre autres de ses achats de sacs Birkin, qui peuvent coûter entre 40 000 et 500 000 dollars chacun. Alors, où a-t-elle dépensé les 100 millions d’euros ? Elle a acheté un jet personnalisé (coûtant entre 50 et 70 millions de dollars), un complexe de Holmby Hills pour 36,5 millions de dollars, le terrain vague adjacent à sa propriété de Hidden Hills pour 15 millions de dollars, et 3,25 millions de dollars de terrain à Palm Springs qu’elle prévoit de transformer en maison de vacances.

Les plus grosses dépenses réalisées cette année

Le plus gros achat effectué par la mère de Stormi, experte en médias, a été un Global Express Jet. Kylie a personnalisé l’intérieur de cet avion d’une valeur potentielle de 70 millions de dollars pour qu’il soit aux couleurs du carnaval, thème de l’anniversaire de Stormi. Au-delà du prix de l’autocollant et des coûts de personnalisation, l’entretien de l’avion privé pourrait coûter environ 5 millions de dollars par an et il est trop grand pour décoller et atterrir dans la plupart des aéroports et terrains d’aviation privés.

Au-delà de l’industrie de la beauté, Kylie est devenue un magnat de l’immobilier en herbe, en collectionnant les propriétés, comme sa toute nouvelle propriété de 36,5 millions de dollars, de style station balnéaire, à Holmby Hills. Mieux connu comme le quartier où se trouve le manoir de Playboy, ce quartier haut de gamme a accueilli plusieurs célébrités. Acheté en avril 2020, ce manoir de 1 400 mètre carrés, qui appartenait auparavant à Miley Cyrus, compte sept chambres, quatre maisons d’invités et un poste de garde privé. De plus, la petite sœur de Kim K. a acheté le terrain à côté de sa maison actuelle de Hidden Hills. Poursuivant sa tendance à acheter du terrain, la fondatrice de Lip Kit a également acheté un terrain à côté de la maison de vacances dans le désert de Kris Jenner à La Quinta, près de Palm Springs, au somptueux et exclusif Madison Club. Enfin, elle possède toujours une propriété d’investissement à Beverly Hills avec Travis Scott, le père de Stormi, qu’ils ont achetée pour un peu plus de 13 millions de dollars, sans parler des autres propriétés achetées et vendues précédemment.

Pour mettre les finances de Kylie en perspective, Kim Kardashian – celle qui a sans doute lancé leur empire familial, et l’épouse de Kanye West – est la deuxième plus riche avec une valeur nette estimée à 350 millions de dollars. Khloé, Kourtney et Kendall auraient moins de 40 millions de dollars chacun. Si Kylie aime bien dépenser, elle a également fait don de plusieurs millions de dollars à des œuvres de bienfaisance, notamment Smile Train, Nest of Love, à des organisations de secours COVID-19 et Australian Wildfire. En dépit de la controverse qui entoure ses finances et son pouvoir d’achat, si la jeune star semble bien aimer dépenser (et 900 millions de dollars lui offrent le luxe de le faire), au moins certains de ses achats semblent être potentiellement des investissements judicieux.