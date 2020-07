Kylian Mbappe manque le PSG en Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame

Bielenda Face Algae Masque aux Algues et à l'Argan 190g

Le Masque aux Algues et à l'Argan de la marque Bielenda s'adresse aux peaux en manque de fermeté et d'élasticité. Réduction des rougeurs et des irritations, il apaise et régénère en profondeur tous les types de peaux.