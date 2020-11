Kyle Walker remporte la victoire 1-0 de Manchester City sur le club d’enfance de Sheffield United – Football

in

Kyle Walker a condamné le club d’enfance de Sheffield United à une autre défaite en Premier League en conduisant à la maison un tir à longue portée pour gagner à Manchester City une victoire 1-0 à Bramall Lane samedi. L’arrière droit, qui a été l’un des rares joueurs de City à être toujours impressionnant cette saison, a récolté une passe de Kevin De Bruyne en position centrale, a bondi en avant et a tiré dans un effort de 30 mètres (mètres) qui a trouvé le fond. corner à la 28e minute.

Alors que City grimpe lentement au classement après avoir commencé la saison une semaine après la majorité des équipes et après sa défaite précoce contre Leicester, United est resté à l’avant-dernière place grâce à cette sixième défaite en sept matchs jusqu’à présent.

City a dominé la possession, surtout en première mi-temps, mais il manquait encore une fois un tranchant sans attaquant naturel. Sergio Aguero et Gabriel Jesus sont blessés, alors Ferran Torres – naturellement un ailier – a commencé comme avant-centre de fortune.

Cela signifiait que United n’était jamais complètement hors du combat et que l’équipe locale avait deux bonnes chances d’égaliser en seconde période, avec John Lundstram tirant pour la première fois sur la barre transversale et Rhian Brewster refusé par Ederson en un contre un. situation alors qu’il essayait de faire sauter le gardien de but.

Walker a donc eu l’honneur de marquer le but gagnant contre son club local, qu’il a rejoint à l’âge de 7 ans et où il a signé son premier contrat professionnel en 2008.

Au milieu de problèmes de blessures dans toute l’équipe de la ville, le défenseur anglais a été omniprésent dans la ligue cette saison. Il a également commencé les deux matches de groupe de la Ligue des champions de l’équipe et a joué pour son pays dans les qualifications de la Ligue des Nations.

City a remporté trois de ses six matches de championnat au début de sa tentative d’arracher le titre à Liverpool.

