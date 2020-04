Kyle Chalmers admet être soulagé après l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo en raison d’un coronavirus

Kyle Chalmers pense qu’il devrait bénéficier du report de 12 mois des Jeux de Tokyo et que cela pourrait également l’aider à passer à un troisième Olympique en 2024.

Chalmers s’est annoncé sur la scène mondiale en remportant l’or au 100m nage libre à Rio 2016, devenant le plus jeune champion olympique de natation d’Australie depuis Ian Thorpe à Sydney 2000.

Comme les athlètes du monde entier, Chalmers, 21 ans, s’entraînait dur pour Tokyo 2020 lorsque la pandémie de coronavirus a mis les rêves sportifs en perspective.

« Nous aurions eu tort, en tant qu’olympiens ou aux Jeux Olympiques, de nous mettre en avant », a-t-il déclaré à l’AAP.

« Quand ils ont annoncé qu’ils allaient être reportés d’un an, c’était un soulagement plus que tout.

Kyle Chalmers félicite Caleb Dressel (AAP)

« C’est une chose tellement énorme qui se passe dans le monde qu’il aurait été mal de notre part d’aller de l’avant et de penser que tout allait bien se passer.

« Nous devons nous unir et combattre ce virus. »

Pour Chalmers, basé à Adélaïde, les quatre dernières années ont tourné autour de l’entraînement « pour aller vite en juillet », mais il a maintenant hâte d’affronter les meilleurs nageurs du monde dans 15 mois.

« Je suis vraiment ravi de cette opportunité », a-t-il déclaré. « J’ai essayé de regarder tous les aspects positifs. Je vais avoir 22 ans 23 l’année prochaine – un an plus tard dans mes premières années en tant que nageur.

«J’ai eu quelques semaines de congé et je fais maintenant cet entraînement interrompu (à cause des restrictions de l’éloignement social). Je sais que quand je reviendrai dans la piscine, je vais avoir plus faim que jamais.

L’Australie a remporté le 4x200m nage libre Fina hommes au 18e Championnat du monde de natation FINA (AAP)

« (Le retard) va me bénéficier plus que tout. »

Un des effets secondaires du délai de 12 mois pour les Jeux de Tokyo est le délai plus court entre les Olympiades, Paris 2024 étant prévu moins de 36 mois après la fin de la compétition au Japon.

« L’une des bonnes choses, c’est qu’après celui-ci, cela signifie qu’il ne reste que trois ans avant les prochains Jeux olympiques, c’est donc autre chose à espérer », a-t-il déclaré.

Avec le Canada, le Comité olympique australien (AOC) a été parmi les précurseurs en demandant le report des Jeux de Tokyo, indiquant en mars qu’il refuserait d’envoyer des athlètes à toute compétition se déroulant dans la pandémie actuelle.

Les Jeux olympiques de Tokyo ont été officiellement reportés au 2021 plus tôt cette année (Getty)

« Je suis entré et j’ai nagé 4 km après avoir découvert que les Jeux olympiques n’auraient pas lieu, ce qui était tout un défi », a déclaré Chalmers.

« Mais je me suis rendu compte que ça allait être ma dernière natation pendant un certain temps, alors j’ai vraiment profité de chaque tour et je me suis amusé à le faire avec mon équipe.

« C’était un sentiment étrange de ne pas savoir combien de temps il nous faudrait avant de nager en équipe ou de revenir dans une piscine de 50 mètres.

« Mais j’ai complètement compris que l’AOC prenait cette décision et j’étais complètement derrière.

« Ils ont définitivement pris la bonne décision, et cela a également aidé le CIO (Comité International Olympique) à prendre la bonne décision. »

©AAP2020