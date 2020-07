KuroKy manquera la saison 2 de l’OGA Dota PIT en raison d’une blessure au bras

in

Nigma jouera avec un remplaçant à l’OGA dota PIT Saison 2: Europe et SIC car leur capitaine, KuroKy, a besoin de temps pour se remettre d’une blessure au bras.

Aucun détail sur les détails de la blessure du capitaine n’a été donné, mais il semble qu’il manque peut-être plus que ce tournoi unique.

En son absence, l’entraîneur de l’équipe, Roman «rmN-» Paley jouera le soutien. Ce sera la première fois qu’il joue sur une liste compétitive depuis 2018, lorsque Going in a été dissous et il a rejoint Team Liquid en tant qu’entraîneur avant de partir aux côtés de la liste Nigma.

C’est un moment malheureux puisque Nigma a montré une bonne amélioration lors des événements récents, après avoir terminé deuxième à BEYOND EPIC à la fin du mois de juin.

Avec cette décision, trois des quatre équipes en compétition dans la région UE / CEI joueront avec des joueurs nouveaux ou remplaçants en raison de mouvements d’alignement ou de blessures.

Ninjas in Pyjamas a récemment sorti son propre capitaine SoNNeikO et jouera avec «Cr1t- d’Evil Geniuses» pendant toute la durée de l’événement. De même, OG vient de remplacer SumaiL par Ceb sur sa liste active.

Parce que Team Secret ne joue pas à dota PIT Saison 2, la région de l’UE est grande ouverte. Mais à la suite de cette nouvelle et de tous les autres changements, Alliance semble être le tout premier favori à remporter la part du lion de la cagnotte de 170 000 $.

OGA Dota PIT Saison 2: EU / CIS se déroulera du 27 au 30 juillet, et plusieurs autres grands tournois devraient commencer juste après sa conclusion.