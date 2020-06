Kung Fu Panda est de retour avec sa partie 4: Date de sortie, Cast

– – –

Kung Fu Panda 4: Le Kung Fu Panda va ajouter une quatrième partie à sa franchise de films, car l’annonce du nouveau film a été faite plus tôt. Kung Fu Panda a fait des adeptes à travers le monde par ses préquels et ses séries de dessins animés ». La génération Y adore le panda joufflu Po avec son doux comportement. Les trois préquelles de Kung Fu Panda ont fait un tabac, et le film à venir a tendance à se produire cette année.

Date de sortie de Kung Fu Panda 4

Cela fait quatre décennies après la sortie de Kung Fu Panda 3. Les trois préquels de la série d’animation sont issus de DreamWorks. La suite a été décidée en 2018. Mais le projet a dû s’arrêter lorsque NBC Universal a acquis DreamWorks.

Maintenant, le script du film est terminé et les travaux de production sont sur le point de commencer. En raison de la nouvelle épidémie de coronavirus, le film doit se terminer sur l’étagère.Une fois que les ascenseurs de verrouillage du travail de production peuvent être terminés, la date de sortie spécifique n’a pas encore été annoncée. On peut donc s’attendre à du Kung Fu Panda 4 en 2020 ou début 2021.

Attentes de la partie 4

Dans le film précédent, Po s’est rendu compte qu’il était le vrai dragon et son successeur. Le méchant Kai a été détruit et le film se termine avec la paix. Comme le Po est le successeur du dragon, nous avons beaucoup plus à attendre dans le prochain film.

L’histoire du film n’est pas encore révélée, mais il y a beaucoup d’attentes chez les fans. Ce film aura plus de Po comme il est retourné dans son village de panda. Il y a aussi des chances pour un nouveau méchant. Nous pouvons espérer que dans cette suite, Po aura un intérêt amoureux. Tigresse avait-elle le béguin pour Po? Nous ne pouvons supposer une image claire qu’après la sortie de la bande-annonce.

Acteurs de Kung Fu Panda 4

On dit que Jack Black comme Po et Angelina Jolie comme Master Tigress. Lucy Liu en tant que Master Viper et Dustin Hoffman en tant que Master Shifu. Jackie chan en tant que Master Monkey. Seth Rogen et Davis en tant que Master Mantis et Master Crane, respectivement.

