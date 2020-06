Kung Fu Panda 4: date de sortie, intrigue, distribution et informations

– – –

Mises à jour de Kung Fu Panda 4: La franchise Kung Fu Panda a jusqu’à présent apporté le meilleur à ses téléspectateurs. Cette franchise a changé tout le concept des films de super-héros. Il a apporté un nouveau style de représentation dans le genre de super-héros et d’action.

La franchise a jusqu’à présent diverti sa base de fans avec les trois versements et tous prêts à proposer un nouveau versement. Oui, il y a de bonnes nouvelles dans notre magasin pour les fans de Kung Fu Panda. Les créateurs sont susceptibles de proposer un tout nouveau film bientôt.

Quand il y a la nouvelle de la sortie de Kung Fu Panda, les fans ne peuvent absolument pas garder le calme. Donc, ici, nous vous fournissons toutes les informations relatives au nouvel épisode de la franchise.

Date de sortie de Kung Fu Panda 4

La franchise Kung Fu Panda n’a pas de modèle particulier dans leurs dates de sortie. Le dernier film de la franchise est sorti en 2016. Donc, jusqu’à présent, il est temps pour les créateurs de proposer un nouvel épisode.

Bien que le quatrième film devait sortir en 2018 en raison d’un problème de script, cela ne s’est pas produit. Maintenant, le script est déjà, mais la situation actuelle du coronavirus a retardé la date de sortie. Nous pourrions nous attendre à ce que la date de sortie soit au plus tôt.

Le casting de Kung Fu Panda 4

Il n’y a aucune information particulière sur le casting star de la série. Nous verrons probablement notre ancien casting pour leur voix dans ce nouvel épisode aussi. La liste comprend Jack Black comme protagoniste Po, Angelina Jolie comme Tigress, Dustin Hoffman comme Master Shifu, Bryan Cranston comme Li, Seth Rogen comme Mantis et Jacky Chann comme le Singe.

Terrain

Eh bien, malheureusement, pas beaucoup d’informations flottent dans le monde du net sur l’intrigue du nouvel épisode de la franchise Kung Fu Panda. Nous pourrions être clairs sur l’intrigue après la sortie de toute bande-annonce ou teaser. La prémisse du prochain film est totalement cachée. Donc, le mieux que nous puissions faire en ce moment est d’attendre patiemment tout autre rapport ou déclaration officielle sur l’intrigue et espérons que le meilleur viendra.

Bande annonce

Malheureusement, la production du film n’est pas encore commencée et il n’y a donc pas de bande-annonce ou de teaser à ce jour.

