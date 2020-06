Kung Fu Panda 4: date de sortie, bande-annonce, intrigue, distribution

– – –

Mises à jour de Kung Fu Panda 4: Kung Fu Panda a été le meilleur film de super-héros de comédie de tous les temps. Il a la meilleure action avec un bon rire qui peut vous faire mal à l’estomac. Kung Fu Panda a lancé avec succès trois films et tous ces trois films ont été un superhit. Les fans de la franchise Panda ont de la chance car le quatrième film est sur le point de sortir prochainement.

Date de sortie de Kung Fu Panda 4

Le Kung Fu Panda 4 était sur le point de sortir en 2018 mais en raison de problèmes de script, le film a été retardé. Et repos tout est histoire. Cela fait deux ans que les fans attendent le film. Enfin, nous avons des nouvelles que ce film sortira bientôt. Cependant, il n’y a pas de date exacte pour cette version car la pandémie a ralenti le processus

Le casting

– – –

Les principaux protagonistes vont revenir pour leurs rôles emblématiques. La liste comprend Jack Black comme protagoniste Po, Angelina Jolie comme Tigress, Dustin Hoffman comme Master Shifu, Bryan Cranston comme Li, Seth Rogen comme Mantis et Jacky Chann comme le Singe.

Bande-annonce et parcelle

La bande-annonce du film n’est pas encore sortie. Mais nous vous l’assurons pas loin. L’intrigue du film n’est pas non plus sortie, car la meilleure partie du film Kung fu panda est son intrigue. En cas de fuite de thêta, il est inutile de regarder le film.

– – –