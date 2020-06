KTM travaille sur de nouveaux modèles 500cc et leur prix pourrait être choquant

KTM a confirmé qu’ils travaillent sur une nouvelle plate-forme de moteur bicylindre 500cc qui engendrera des modèles Duke, Adventure et RC et ils pourraient même être fabriqués ici en Inde. Cela signifie seulement une grande accessibilité.

Si vous regardez la gamme de modèles KTM en Inde, vous remarquerez qu’ils ont une gamme assez large de motos de 125 cm3 à 390 cm3. Cependant, il semble y avoir un écart important entre les motos 390cc et la Duke 790. Au-delà de quoi, KTM a de nouveau les 890 et 1290. Maintenant, KTM a confirmé qu’ils travaillent actuellement sur une nouvelle moto 500cc qui devrait arriver sur le marché d’ici 2022. Explorons l’offre de KTM de poids moyen à venir plus en détail.

KTM travaille sur une nouvelle plate-forme de moteur bicylindre de 500 cm3 et elle engendrera probablement des modèles Duke, Adventure et RC.

Comme la plupart des KTM, la nouvelle plate-forme de moto 500cc engendrera un Duke, Adventure et peut-être aussi une moto RC. Cela a été révélé par Stefan Pierer, PDG de KTM AG, dans une interview au magazine français Le Repaire. Il est également question de partager cette plate-forme avec Husqvarna, qui aura ses propres motos basées sur cette nouvelle plate-forme 500cc. KTM a récemment recentré son attention sur cette nouvelle plate-forme alors que le segment 500cc promet de croître rapidement dans l’industrie.

Il s’agit d’une image vue précédemment d’un nouveau KTM RC qui pourrait très bien être le nouveau RC 490.

Vous serez surpris de savoir que cette prochaine gamme de 500 cm3 est en fait développée au centre R&D de Bajaj à Pune avec les conseils de l’équipe R&D de KTM. Si ces motos 500cc sont sur le point d’être développées et fabriquées ici en Inde, KTM est sûr de larguer une autre bombe avec des motos à des prix extrêmement compétitifs. Ces nouvelles motos seront propulsées par un tout nouveau moteur à double refroidissement parallèle de 500 cm3, tout comme les Duke 790 et 890.

La première moto basée sur cette nouvelle plate-forme devrait être la 490 Duke. Étant donné qu’ils seront fabriqués ici en Inde, les rapports affirment qu’ils pourraient être évalués à environ la marque Rs 3,5 lakh, ce qui sera extrêmement bon rapport qualité / prix. Une aventure 490 pourrait être la prochaine dans la ligne et vous pouvez vous attendre à ce que le prix soit autour de Rs 4 lakhs. Auparavant, nous avions vu des images d’une toute nouvelle KTM RC et nous nous attendons à ce que ce soit très bien la RC 490.

Très récemment, le constructeur suédois de motos Husqvarna est entré sur le marché indien avec Svartpilen 250 et Vitpilen 250, tous deux basés sur la plateforme KTM 250cc. Nous nous attendons à ce que Husqvarna profite de cette nouvelle plate-forme KTM pour étendre son portefeuille en Inde également. Si vous avez goûté au moteur bicylindre parallèle KTM 790cc, il y a beaucoup à attendre et à attendre de ce nouveau moteur bicylindre 500cc et il pourrait très bien établir une nouvelle référence dans le segment 500cc.