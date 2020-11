KTM 250 Adventure lancé pour un prix de Rs 2,48 lakh en Inde!

La KTM 250 Adventure est au prix de Rs 2,48 lakh, ex-showroom et à ce prix, c’est un tout Rs 50000 moins cher que la 390 Adventure. La 250 Adventure a en fait beaucoup en commun avec la 390 Adventure qu’avec la Duke 250.

Après la 390 Adventure, KTM a lancé son deuxième modèle d’aventure en Inde avec la 250 Adventure il y a quelques jours. La KTM 250 Adventure est au prix de Rs 2,48 lakh, ex-showroom et à ce prix, c’est un tout Rs 50000 moins cher que la 390 Adventure. KTM n’a pas tout à fait eu le succès espéré avec la 390 Adventure et maintenant avec la nouvelle 250 Adventure, leur gamme de motos Adventure est un peu plus accessible qu’auparavant. Considérant que la tendance des motos de tourisme d’aventure continue d’augmenter dans le pays, la 250 Adventure devrait aider le cas des KTM en Inde.

Les fondements du 390 Adventure moins quelques fonctionnalités et un moteur du Duke 250 – c’est ce qui fait le vélo d’aventure d’entrée de gamme de KTM en Inde. La 250 Adventure a en fait beaucoup en commun avec la 390 Adventure qu’avec la Duke 250 – cadre, roues, matériel de freinage, suspension et même l’ABS tout-terrain. La 250 Adventure utilise cependant un nouvel affichage de l’instrument LCD qui manque à la 390 Adventure. À l’inverse, la 250 Adventure manque le quickshifter, l’ABS de virage, l’accélérateur électrique et le système de contrôle de traction de la 390.

En termes de style, la 250 Adventure ressemble largement à son cousin aîné, la plupart des panneaux de carrosserie étant presque identiques. Mais alors que KTM a récemment mis à jour la Duke 250 avec des phares à LED du Duke 390, la 250 Adventure est livrée avec des phares halogènes avec feux de jour à LED, tout comme l’ancienne Duke 250. La moto est disponible en deux options de couleur – orange et noir.

En son cœur, le 250 Adventure est propulsé par le même moteur monocylindre de 250 cm3 qui propulse le Duke 250. Sous forme de BS6, ce moteur produit 30 ch de puissance et 24 Nm de couple. Il est couplé à la même boîte de vitesses à 6 vitesses et KTM devrait conserver ces rapports de démultiplication similaires à ceux du Duke 250, tout comme ils l’ont fait avec la 390 Adventure. Et c’est pourquoi ces moteurs à haut régime ne sont pas particulièrement adaptés aux conditions hors route. Avec la 250 Adventure, ce sera la quatrième moto utilisant le moteur 250cc, les autres étant la Duke 250 et la Husqvarna Svartpilen 250 et Vitpilen 250.

Comme mentionné précédemment, le cadre en treillis d’acier, le sous-châssis et les roues sont identiques à ceux de la 390 Adventure. Tout comme son aîné, le 250 Adventure utilise une fourche WP Apex de 43 mm (non réglable) à l’avant et un mono-amortisseur WP Apex qui ne reçoit que le réglage de la précharge à l’arrière. La garde au sol de 200 mm et le débattement de la suspension (170 mm à l’avant / 177 mm à l’arrière) sont également identiques à ceux du 390. Même l’angle de la tête de direction de 63,5 degrés est identique à celui du 390, tout comme les roues 100 / 90-19 avant et 130 / 80-17 arrière. Dans l’ensemble, la 250 Adventure est essentiellement une 390 avec un moteur plus petit. La nouvelle KTM 250 Adventure rivalise avec la Royal Enfield Himalayan (Rs 1,91-1,95 lakh) et la nouvelle BMW G 310 GS (Rs 2,85 lakh).