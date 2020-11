Kristin Cavallari: Je ne veux pas que mes enfants passent à la télé

2020-11-01 23:00:10

Kristin Cavallari «décourage» ses enfants d’apparaître à la télévision jusqu’à l’âge de 18 ans, car elle veut simplement qu’ils «soient des enfants» sans célébrité.

La femme de 33 ans apparaît dans des émissions de télé-réalité depuis qu’elle a joué dans « Laguna Beach: The Real Orange County » de MTV alors qu’elle n’avait que 17 ans, avant d’apparaître dans « The Hills », et de décrocher plus tard sa propre émission de téléréalité. Très Cavallari ‘.

Mais malgré sa propre carrière à la télévision qui a commencé lorsqu’elle était adolescente, Kristin ne veut pas que ses enfants – Camden, huit ans, Jaxon, six ans et Saylor, quatre ans, qu’elle a avec son ex-mari Jay Cutler – suivent ses traces. jusqu’à ce qu’ils soient adultes.

Elle a déclaré: «Je pense que je dirais: ‘Quand tu as 18 ans, tu peux faire ce que tu veux et je vais bien sûr te soutenir’, mais je pense que c’est déjà assez difficile d’être un enfant et surtout maintenant avec les médias sociaux . Vous savez, je n’avais même pas cette pression. Je veux juste que mes enfants soient des enfants. Vous avez le reste de votre vie à passer à la télévision ou à faire ce que vous voulez. J’essaierais vraiment de le décourager jusqu’à ce qu’ils aient 18 ans. »

Les trois enfants de Kristin sont bien conscients de la carrière de leur mère dans la télé-réalité, car elle a admis que son ancien partenaire Jay – avec qui elle s’est séparée plus tôt cette année – leur a déjà montré quelques épisodes de « Laguna Beach », au grand désarroi de Kristin.

Elle a ajouté au magazine Us Weekly: «Ils ont vu des parties de Laguna Beach quand ils l’ont relancé il y a quelques étés – juste quelques minutes, parce que Jay a dit que c’était vraiment drôle. Ensuite, bien sûr, je grimaçais tout le temps. Quand ils seront plus âgés, je suis sûr qu’à un moment donné ils tomberont dessus, mais je ne vais pas les asseoir en disant: « Hé, les gars. Tu veux regarder maman au lycée? Non.’ »

Le rédacteur du livre de cuisine «True Comfort» s’était précédemment ouvert à la coparentalité avec Jay depuis leur séparation d’avril, et a déclaré qu’ils faisaient de leur mieux pour «tirer le meilleur parti» de la situation.

Elle a expliqué: «Il y a un moyen de faire cela. Évidemment, ce n’est pas ce que l’un de nous voulait, mais profitons-en pour eux. J’espère qu’ils savent que c’est parce que nous les aimons tellement.

Kristin et l’ancien footballeur professionnel ont conclu un accord de garde en mai, accordant à chaque parent 182,5 jours par an avec leurs petits.

