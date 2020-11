Kristen Stewart se souvient qu’enseigner à Dan Levy comment faire des tours de bière pendant la saison la plus heureuse est délicieux

Stewart: De toutes les choses que nous avons faites, « Hé Dan, donne-moi une anecdote, qu’est-ce que vous avez fait sur le plateau? » Eh bien, nous avons échangé nos livres préférés, nous avons parlé Autobiographie de Red, Kristen m’a appris à écraser une bière sur ma tête [and then drink it].

Prélèvement: On est comme à la fin de la nuit, de toute façon Kristen me demande si j’aimerais participer à quelque chose qui était la préface de tout ça. Et j’ai dit: «Bien sûr». L’idée est qu’une fois que vous l’acceptez, vous devez le faire. Et vous vous écrasez comme une canette de bière sur votre tête jusqu’à ce qu’elle se fissure, puis vous buvez la bière. Et je l’ai essayé une fois, je me suis cogné la tête et je me suis dit: « Ce n’est pas pour moi. » Kristen, bien sûr, le fait parfaitement, finit la bière, et il me reste une bière à la main, c’est pourquoi je n’étais pas populaire au lycée.