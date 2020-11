Kristen Stewart et Mackenzie Davis Star – / Film

Netflix peut produire une tonne de films de Noël chaque année, mais Hulu ne se contente pas de céder complètement ce territoire à son rival en streaming. Bien qu’il ne puisse certainement pas égaler Netflix en termes de quantité de films de Noël, Hulu espère que la qualité d’un film comme La saison la plus heureuse, une nouvelle comédie romantique avec Kristen Stewart (Personal Shopper) et Mackenzie Davis (Blade Runner 2049), l’élèvera dans le zeitgeist. Et avec une prémisse accrocheuse et un casting merveilleux à bord, ils peuvent être sur quelque chose.

Vérifiez La saison la plus heureuse bande-annonce ci-dessous.



Bande-annonce de la saison la plus heureuse

Dans la poste-crépuscule phase de sa carrière, Kristen Stewart a fait tout ce qu’elle pouvait pour prouver qu’elle était bien plus qu’un simple fourrage à mèmes ou la fille qui se mordait beaucoup la lèvre à l’écran. Elle a fait des choix incroyables en ce qui concerne les cinéastes avec lesquels elle a travaillé et est devenue très respectée en tant que vétéran du monde du cinéma art house. Ces dernières années, elle a replongé son orteil dans le courant dominant avec des films comme les anges de Charlie et Sous-marin (à des degrés divers de succès), mais je pense que je suis très excité de la voir La saison la plus heureuse, jouant un personnage léger et confiant dont les attentes sont bercées lorsqu’elle envisage de proposer à sa petite amie.

Cléa Duvall dirige ce film et co-écrit le scénario avec l’actrice Mary Holland (Veep, Brooklyn Nine-Nine), et tous deux jouent également des personnages dans le film. Le casting de cette chose est fantastique: Stewart, Davis, Holland, Alison Brie, Aubrey Plaza, Dan Levy, Victor Garber, et Mary Steenburgen font tous partie de l’ensemble, et La saison la plus heureuse semble être une chose absolument délicieuse à regarder entre les repas le jour de Thanksgiving pour nous conduire en décembre et à la saison de Noël.

Voici la description officielle du film:

Rencontrer la famille de votre petite amie pour la première fois peut être difficile. Prévoir de proposer au dîner de Noël annuel de sa famille – jusqu’à ce que vous vous rendiez compte qu’ils ne savent même pas qu’elle est gay – est encore plus difficile. Quand Abby (Kristen Stewart) apprend que Harper (Mackenzie Davis) a gardé leur relation secrète de sa famille, elle commence à remettre en question la petite amie qu’elle pensait connaître. Happiest Season est une comédie romantique de vacances qui capture de manière hilarante la gamme des émotions liées au fait de vouloir l’acceptation de votre famille, d’être fidèle à vous-même et d’essayer de ne pas ruiner Noël.

La saison la plus heureuse est sur le point d’être diffusé sur Hulu le 25 novembre, 2020.

