Kristen Stewart devient royale en tant que princesse Diana – betanewsfr

Kristen Stewart a décroché le rôle royal de la princesse Di dans le prochain «Spencer», réalisé par Pablo Larraín.

Le film scénarisé par Steven Knight couvre un week-end critique au début des années 90, lorsque Diana a décidé que son mariage avec le prince Charles ne fonctionnait pas et qu’elle devait s’écarter d’un chemin qui la mettait en ligne pour devenir un jour reine. Le drame se déroule sur trois jours, lors de l’une de ses dernières vacances de Noël à la maison de Windsor dans leur domaine de Sandringham à Norfolk, en Angleterre.

Le film ne traitera pas de la mort tragique de Diana après qu’elle a quitté la vie de ce palais, mais examinera l’effilochage de la relation avec son mari et son amour féroce pour ses fils, le prince William et le prince Harry.

Alors que Stewart peut sembler un choix étrange, Larraín est confiant dans son choix, déclarant Deadline:

«Kristen est l’un des grands acteurs d’aujourd’hui. Pour bien faire cela, vous avez besoin de quelque chose de très important dans le film, qui est un mystère. Kristen peut être beaucoup de choses, et elle peut être très mystérieuse et très fragile et finalement très forte aussi, c’est ce dont nous avons besoin. La combinaison de ces éléments m’a fait penser à elle. La façon dont elle a répondu au script et comment elle aborde le personnage, c’est très beau à voir. Je pense qu’elle va faire quelque chose d’étonnant et d’intrigant en même temps. Elle est cette force de la nature. «

«J’ai vu des films de Kristen qui sont si diversifiés que c’est incroyable, montrant différentes couches et sa diversité et sa force en tant qu’actrice. Nous sommes très heureux de l’avoir, elle est très engagée. En tant que cinéaste, lorsque vous avez quelqu’un qui peut supporter un tel poids, un poids dramatique et narratif juste avec ses yeux, alors vous avez la tête forte qui peut fournir ce que nous recherchons. »

La production devrait commencer au début de 2021.