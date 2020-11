Kristen Bell parle de garder les visages des enfants hors des médias sociaux: ils n’ont pas choisi d’être aux yeux du public

2020-11-10 22:00:06

Kristen Bell éloigne ses enfants des médias sociaux parce qu’ils n’ont pas «choisi une carrière aux yeux du public» comme elle l’a fait, et elle veut respecter leur vie privée.

La star de « Frozen II » a ses filles Lincoln, sept ans, et Delta, cinq ans, avec son mari et son collègue acteur Dax Shepard, et les deux font un effort conscient pour ne pas publier de photos des visages de leurs enfants sur les réseaux sociaux.

Et Kristen a maintenant expliqué la raison pour laquelle elle veut garder l’identité de ses enfants privées, c’est parce qu’elle n’est pas sûre qu’ils voudront que le monde sache qui ils sont quand ils vieilliront.

Elle a déclaré à Romper: «Mon sentiment est que j’ai choisi une carrière aux yeux du public. J’ai choisi d’être cité, j’ai choisi de me faire prendre en photo. Je ne les connais pas encore. Je ne sais pas s’ils le voudront. Je n’ai donc vraiment pas le droit de choisir pour eux.

Kristen et Dax ont souvent été honnêtes à propos de leur rôle parental, et l’actrice de 40 ans a récemment déclaré qu’elle mettait l’accent sur la santé mentale de ses filles alors qu’elles continuaient à étudier à domicile au milieu de la pandémie de coronavirus.

Elle a déclaré: « Je vais donner la priorité à sa santé mentale, tout comme je donne la priorité à ma santé mentale, et si elle est trop débordée, je vais fermer l’ordinateur et faire une pause de cinq minutes. »

Le « Good Place » a pu passer plus de temps avec ses enfants au milieu de la pandémie, car ils sont tous restés à la maison, et Kristen est particulièrement reconnaissante du temps accru qu’elle passe avec eux avant d’aller se coucher.

Elle a expliqué: « Maintenant, comme nous n’avons pas grand chose dans notre assiette le soir, nous prenons le temps de nous coucher avec eux au lit. J’étais un peu penchée sur le temps et je voulais qu’ils aient leur dormir dedans et maintenant il y a cette belle demi-heure où c’est presque le seul moment de la journée où ils sont gentils l’un avec l’autre. L’un a une poupée à la main et l’autre dit: «Tiens, laisse-moi tresser ça pour toi». et elle dit: «Merci».

« [It’s my] partie préférée de la journée parce que nous les assistons juste à l’opposé d’une heure sorcière… leur heure de gentillesse, où leurs cerveaux commencent à se calmer et où ils sont capables d’être gentils les uns avec les autres. Je ne pouvais pas voir ce moment avant la pandémie.

