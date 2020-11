Kristen Bell, Jonathan Groff Star dans la comédie musicale – / Film

L’amour est une porte ouverte, et le Molly et la lune est une porte ouverte pour Congelé 2 co-stars Kristen Bell et Jonathan Groff jouer à nouveau un couple dans une comédie musicale – mais cette fois, en live-action. Une comédie musicale originale de Comment j’ai rencontré votre mère créateurs Carter Bays et Craig Thomas, Molly et la lune réunit le Congelé et Congelé 2 co-vedette dans un film inspiré par l’expérience personnelle de Thomas d’avoir un bébé né avec une maladie génétique rare.

Nous aurons enfin un duo entre Bell et Groff, et ce sera en live-action. La date limite rapporte que l’un des packages « chauds » de l’AFM est Molly et la lune, un ensemble musical original mettant en vedette Bell et Groff en tant que parents d’un bébé qui se lance dans un voyage épique pour rentrer chez ses parents. Comment j’ai rencontré votre mère les créateurs Carter Bay et Craig Thomas ont écrit et dirigeront Molly et la lune, qui s’inspire d’une crise personnelle vécue par Thomas, après la naissance de son fils Elliot atteint du syndrome de Jacobsen, une délétion génétique rare où un morceau de l’un des 11e chromosomes s’est rompu.

« Ce que cela signifiait pour Elliot, c’est qu’il avait plusieurs malformations cardiaques et avait besoin d’une chirurgie à cœur ouvert à seulement deux semaines, et nous n’avons vu rien de tout cela venir », a déclaré Thomas à Deadline. Thomas et sa femme n’ont pas pu toucher leur bébé pendant longtemps, car il devait être gardé dans un incubateur pendant des semaines, et cela a donné à Thomas une prise de conscience. «Il vivait un voyage plus mythique et épique que j’ai vécu au cours de mes trois décennies de vie, le tout dans ses deux premières semaines de vie», a déclaré Thomas.

Cela a inspiré Molly et la lune, qui imagine un voyage épique dans l’estomac d’une mère enceinte (Bell), comme une fille «dans une barque au milieu de l’océan, regardant la lune et entendant une… berceuse traverser la lune», a décrit Thomas. «C’est au moment où vous réalisez qu’il y a cette petite âme, cette vie qui veut exister et être dans le monde et qui veut atteindre le son de cette voix. Elle ne sait pas ce que cela signifie ni de qui il s’agit. Cela ressemble juste à de l’amour, et elle veut l’atteindre, et c’est en quelque sorte le moment où nous connectons les deux mondes de notre film, le monde de Molly et le monde réel dans lequel vivent ses parents.

Cet élément a été inspiré par Thomas et sa femme chantant des berceuses à Elliot alors qu’il était dans l’incubateur. «C’est la raison pour laquelle nous avons fait Molly et la lune une comédie musicale, et à ce jour, la musique fait tellement partie de ce qui définit Elliot », a ajouté Thomas.

Groff joue Brian, le père de Molly, tandis que Bell joue Kate. Malgré la prémisse fantastique de ce film, Thomas et Bays ont insisté sur le fait que Molly et la lune sera en direct pour «se sentir comme les films fantastiques classiques d’action en direct de notre enfance, des choses comme Labyrinthe et Le cristal sombre,»Dit Bays. Bell et Groff sont tous deux des acteurs fantastiques, que ce soit à l’écran ou dans la cabine d’enregistrement, alors les voir montrer leurs charmes musicaux sous des formes d’action réelle sera formidable, même si leur temps d’écran sera probablement limité par rapport à Molly. Mais ce n’est pas grave, puisque Molly et la lune sonne comme l’une des comédies musicales originales les plus inventives et les plus émouvantes qui ait frappé Hollywood depuis un certain temps.

Harvey Mason Jr (Chanter et le Parfait films) sera la productrice de musique exécutive, Stephanie Diaz-Matos (La descente) sera le directeur musical et Nathan Larson le compositeur. CAA Media Finance et UTA Independent Film Group présenteront le package aux acheteurs et FilmNation s’occupe des ventes internationales.

