«Kris Jong Un» devient un mème viral après que Kanye a donné un nouveau surnom à sa belle-mère – .

C’est un autre jour, et Kanye West divertit le monde une fois de plus avec sa diatribe bizarre sur Twitter. Et il y a une personne en particulier qu’il cherche à obtenir le plus – Kris Jenner.

Hier, il a appelé le petit ami de Kris Jenner Corey Gamble Calmye, se référant à lui comme une version inférieure de lui-même. Et maintenant, il semble qu’il ait aussi un surnom pour Kris elle-même.

Dans un tweet qu’Internet trouve absolument hilarant, tout en étant très offensant, Kanye appelle sa belle-mère Kris Jong Un, et les utilisateurs des médias sociaux ont bien sûr transformé le surnom en un mème viral.

Kanye donne à Kris un nouveau surnom étrange

Dans son deuxième coup de gueule sur Twitter de la semaine, Kanye était de nouveau à la recherche de Kris Jenner.

Il a dit: «Ils ont essayé de faire voler 2 médecins à 51/50 moi. J’essaie de divorcer depuis que Kim a rencontré Meek au Waldorf pour une «réforme pénitentiaire». J’en ai 200 de plus. Ce tweet de ma dame de la nuit… Kris Jong Un. Lil bébé, mon rappeur préféré, mais ne fera pas de chanson avec moi.

Il y a une ligne particulière du tweet que beaucoup de gens ont trouvée hilarante, comme Kanye a appelé sa belle-mère «Kris Jong Un».

Il s’agit bien sûr d’un jeu de mots avec Kim Jong Un, le leader politique de la Corée du Nord.

Les gens ont créé des mèmes hilarants liés au nouveau surnom

Après que Kanye a tweeté le nouveau surnom, Internet est bien sûr tombé dans un état de comédie et a commencé à créer des mèmes hilarants. Voici quelques-uns des meilleurs.

Je pense que c’était la première réaction de tout le monde. Est-ce que Kanye l’a vraiment appelée Kris Jong Un? Oui il l’a fait. Je ne devrais probablement pas rire mais c’est assez drôle!

Et puis c’était définitivement l’image que tout le monde imaginait.

Kanye a dû rire en écrivant celui-là.

Et vous savez ce qui le rend encore plus drôle? Quand vous réalisez que la fille de Kris s’appelle Kim. Et si sa mère s’appelle Kris Jong Un, ça fait d’elle… Kim Jong Un!

Cela fait deux jours de suite maintenant que Kanye appelle Kris. Elle doit être vraiment folle maintenant.

Je me demande quelle a été sa réaction lorsqu’elle a vu le surnom. Cela peut-être?

Et c’est Kim qui réalise la nouvelle inévitable.

Ce serait un épisode vraiment explosif de L’Incroyable famille Kardashian. S’il vous plaît dites-moi qu’ils tournent en ce moment!

tournent-ils KUWTK en ce moment? parce que j’aimerais voir la réaction de kris à être appelé «kris jong-un» acheter son gendre. Lmfaooo pic.twitter.com/7MwOa7AH6p – Leah Stein🌈🦋 (@ Leah_Stein1) 22 juillet 2020

