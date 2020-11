Kris Jenner et Caitlyn Jenner «  mettent leurs différences de côté  » pour leurs enfants

2020-11-02 23:00:10

Kris Jenner et Caitlyn Jenner ont «mis leurs différences de côté» pour leurs enfants.

Sophia Hutchins, l’amie et la gérante de Caitlyn, a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de querelle entre l’ancien couple et que leur objectif était d’élever leurs deux enfants – Kylie Jenner et Kendall Jenner.

Sophia a déclaré: « Certes, ils ont eu leurs problèmes … comme tous les ex, mais je vois deux parents extraordinaires qui mettent vraiment ces différences de côté pour leurs enfants. Et je pense que cette idée fausse est juste dépassée, vous savez, je pense que c’est fini, il n’y a pas de querelle en cours. »

Et Sophia insiste sur le fait qu’elle est également proche de Kris et l’a félicitée pour être « la personne la plus généreuse et aimante ».

Elle a ajouté: « Il y a cette idée fausse là-bas selon laquelle Kris a une querelle avec nous, Caitlin ou moi. Je suis si proche de Kris. Je parle à Kris tout le temps. Ce n’est pas comme si nous étions comme des copines buvant tout le temps, mais vous savez, si jamais il y a une inquiétude ou une question ou quoi que ce soit, j’ai besoin d’aide avec Kris, ce serait le premier coup de fil. Elle est comme un livre de sagesse. Et je pense qu’elle est très amusante trop socialement, mais je pense que Kris est la personne la plus généreuse et la plus aimante. Et elle est dure comme des ongles. Nous le savons tous, mais elle m’a donné de très bons conseils sur la façon d’aider à gérer Caitlyn. Et aussi avec ma propre marque, elle m’a aidé et a donné beaucoup bons conseils et contacts et elle est juste généreuse au-delà de toute croyance. »

Quand il s’agit de l’amitié de Sophia et Caitlyn, elle la décrit comme « parentale ».

S’exprimant sur le podcast Behind the Velvet Rope, elle a déclaré: «Nous sommes des copines, mais nous ne sommes pas comme des« copines ». Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes de très bons amis. Pour moi. Caitlyn est comme une figure parentale, mais aussi maintenant nous avons des affaires ensemble. Alors, vous savez, nous travaillons ensemble. C’est donc intéressant. la meilleure façon de le décrire. Cela n’a jamais été sexuel. «

