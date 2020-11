Kris Jenner défend la fête d’anniversaire de Kendall Jenner au milieu du COVID-19

2020-11-03 13:00:13

Kris Jenner a défendu la décision de Kendall Jenner d’organiser une fête d’anniversaire au milieu de la pandémie de coronavirus.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ a insisté sur le fait que tous ceux qui ont assisté à la récente fête du 25e anniversaire de sa fille ont été testés pour COVID-19 avant d’y assister et qu’elle et sa famille sont testées « religieusement » pour le virus.

S’exprimant sur Always Unpredictable, elle a déclaré: «Chaque fois que nous avons un rassemblement, peu importe sa taille, qu’il s’agisse de cinq personnes ou de 25 personnes, vous savez, ou de 20 personnes, comme chez Kendall, tout le monde se fait tester avant de franchir la porte. «Ils ont dû attendre une demi-heure avant que les résultats ne soient disponibles et tout le monde a été testé quelques jours avant Halloween, donc nous étions vraiment responsables et nous nous assurons que tous les membres de notre famille et nos amis les plus proches sont testés religieusement … Vous savez, nous le faisons ce que nous pouvons, nous essayons de suivre les règles, puis si les gens font des commentaires et qu’ils sont critiques, je ne peux pas contrôler cela. Je sais juste comment nous nous comportons et vous savez, essayez de faire de notre mieux. »

On pense que la fête de Kendall – qui a reçu de nombreuses critiques de la part des fans – a été suivie par Justin et Hailey Bieber, Kanye West et Kim Kardashian West, Kylie Jenner, Travis Scott, The Weeknd, Doja Cat et Paris Hilton.

Pendant ce temps, Kris a précédemment révélé qu’elle pensait que les médias sociaux avaient conduit à la fin de « L’incroyable famille Kardashian ».

La star de 64 ans a expliqué: « Quand nous avons commencé, il n’y avait pas d’Instagram, de Snapchat ou d’autres plateformes de médias sociaux. Le monde a changé. Maintenant, il y en a tellement, le spectateur n’a pas à attendre trois ou quatre mois. pour voir un épisode. Nous pouvons leur donner toutes les informations que n’importe qui voudrait savoir en temps réel. «

