Kovac teste le siège éjectable de Monaco: « Grand projet, grand défi »

Niko Kovac est le nouvel entraîneur dans le siège éjectable des anciens champions de l’AS Monaco. Le héros de la Coupe du monde Mario Götze est échangé comme nouvel ajout.

Pour Niko Kovac, la nouvelle tâche dans le siège éjectable de l’AS Monaco a commencé presque comme un paradis. Avec un ciel bleu clair et la Méditerranée en vue, l’ex-entraîneur du Bayern Munich a dirigé lundi sa première séance au centre de formation de La Turbie, moins de 24 heures après avoir été signé dans la principauté. Sans fans et sans journalistes, mais avec une tâche attrayante et risquée devant votre poitrine.

« C’est un gros projet, un grand défi. Mais on aime ça », a expliqué Kovac, qui devrait remettre le Monégasque sur les rails avec son frère Robert. En 2017, le club était toujours au milieu de l’hégémonie du PSG, mais a pris beaucoup de retard depuis lors. Dans la saison qui venait de s’interrompre, ce n’était que suffisant pour la neuvième place.

Kovac devrait maintenant changer cela. « Pour moi, c’est la bonne chose pour ouvrir un nouveau chapitre. C’est mon quatrième pays, j’apprécie déjà Monaco. Cela ressemble un peu à la Croatie », a déclaré Kovac après un voyage de l’aéroport de Nice à la cité-état sophistiquée. Il y a signé avec un stylo à bille rouge pendant trois ans et a immédiatement annoncé qu’il voulait prendre l’anglais le plus tôt possible. « On peut parler français, je dois l’apprendre », a expliqué le joueur de 48 ans.

Bilan des transferts depuis 2015: ces clubs ont fait le plus 1/21 Au cours des cinq dernières années, beaucoup d’argent a été collecté et dépensé par les clubs de football – avec des bilans très différents. SPOX montre les 20 clubs avec le meilleur solde de transfert depuis la saison 2015/16. 2/21 20e place: PSV Eindhoven – revenus: 135,45 (51 départs), dépenses: 70,2 millions d’euros (59 ajouts), solde: 65,26 millions d’euros. 21/03 19e place: AZ Alkmaar – recettes: 89,4 millions d’euros (53 sorties), dépenses: 21,55 millions d’euros (64 ajouts), solde: 67,85 millions d’euros. 21/04 18e place: FC Bâle – revenus: 117,76 millions d’euros (78 départs), charges: 49,59 millions d’euros (87 ajouts), solde: 68,17 millions d’euros. 5/21 17e place: Athletic Bilbao – revenus: 145 millions d’euros (47 cessions), charges: 72,9 millions d’euros (52 ajouts), solde: 72,1 millions d’euros. 6/21 16ème: OSC Lille – recettes: 183,15 millions d’euros (93 départs), dépenses: 111 millions d’euros (94 ajouts), solde: 72,15 millions d’euros. 21/07 15e place: Gremio Porto Alegre – revenus: 93,40 millions d’euros (140 cessions), charges: 18,29 millions d’euros (138 ajouts), solde: 75,1 millions d’euros. 21/08 Lieu 14: US Palerme – recettes: 110,25 millions d’euros (145 départs), dépenses: 26,88 millions d’euros (153 ajouts), solde: 83,38 millions d’euros. 21/09 13e place: Dinamo Zagreb – revenus: 111,23 millions d’euros (103 cessions), charges: 26,11 millions d’euros (111 acquisitions), solde: 85,12 millions d’euros. 21/10 12e place: AS Roma – recettes: 476,79 millions d’euros (224 départs), dépenses: 388,83 millions d’euros (237 ajouts), solde: 87,97 millions d’euros. 11/21 11ème place: FC Sao Paulo – revenus: 144,48 millions d’euros (143 cessions), charges: 55,08 millions d’euros (145 acquisitions), solde: 89,4 millions d’euros. 12/21 10e place: Olympique Lyon – chiffre d’affaires: 265,75 millions d’euros (63 cessions), dépenses: 173,25 millions d’euros (65 ajouts), solde: 92,5 millions d’euros. 13/21 9e place: SC Braga – revenus: 117,38 millions d’euros (114 cessions), dépenses: 20,97 millions d’euros (127 ajouts), solde: 96,4 millions d’euros. 14/21 8ème place: Sporting Lisbon – revenus 230,09 millions d’euros (137 départs), dépenses: 125,07 millions d’euros. (154 ajouts), solde: 105,02 millions d’euros. 15/21 7e place: Genoa FC – recettes: 217,88 millions d’euros (240 départs), dépenses: 110,29 millions d’euros (266 ajouts), solde: 107,59 millions d’euros. 16/21 6e place: RB Salzburg – revenus: 159,25 millions d’euros (90 cessions), charges: 33,39 millions d’euros (103 ajouts), solde: 125,86 millions d’euros. 17/21 5e place: Shakhtar Donetsk – revenus: 169,5 millions d’euros (70 cessions), charges: 43,6 millions d’euros (80 ajouts), solde: 125,9 millions d’euros. 18/21 4e place: FC Porto – recettes: 298,01 millions d’euros (141 cessions), dépenses: 140,05 millions d’euros (152 ajouts), solde: 157,96 millions d’euros. 19/21 3e place: Borussia Dortmund – revenus: 528,4 millions d’euros (58 sorties), dépenses: 314 millions d’euros (59 ajouts), solde: 186,79 millions d’euros. 20/21 2ème place: AS Monaco – revenus: 723,35 millions d’euros (115 sorties), charges: 413,36 millions d’euros (129 ajouts), solde: 310 millions d’euros. 21/21 1ère place: Benfica Lisbonne – revenus: 430,68 millions d’euros (142 cessions), charges: 114,68 millions d’euros (149 ajouts), solde: 316 millions d’euros.

Ligue 1: Le classement de l’AS Monaco ces dernières années

Saison placement 2019/20 9. 2018/19 17. 2017/18 2. 2016/17 1. 2015/16 3. 2014/15 3.

AS Monaco: le milliardaire Rybolowlew a déjà épuisé l’entraîneur Thierry Henry

Cependant, la tâche sera probablement beaucoup plus difficile que la langue. Le club, dirigé par le milliardaire russe Dmitri Rybolowlew, est connu pour son impatience, Kovac est le cinquième entraîneur depuis fin 2018, dont Thierry Henry. L’ancien entraîneur national espagnol, Robert Moreno, n’a dû partir qu’au bout de six mois, samedi, la veille de la supervision de l’équipe lors du test contre le Cercle de Bruges. Le métier de coach à Monaco est actuellement comme un siège éjectable.

De plus, Kovac n’était apparemment que le deuxième choix de Monaco. Comment The Athletic rapports, l’ancien entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino était la solution souhaitée par le directeur sportif Paul Mitchell. Les deux ont déjà travaillé ensemble à Southampton et aux Spurs. Cependant, l’Argentin a refusé une offre – le joueur de 48 ans, actuellement sans clivage, continue de jouer après sa libération en novembre 2019 avec un retour en Premier League.

Mitchell n’est le nouveau directeur sportif de Monaco que depuis quelques jours. Malgré la sympathie de Pochettino, il est considéré comme le moteur de l’engagement de Kovac. Mercredi face au Standard de Liège, Kovac prendra la tête, près de neuf mois après sa libération à Munich. La saison française débute le 22 août.

Un vieil ami de la Bundesliga pourrait également faire partie de l’équipe: Mario Götze, qui a pris sa retraite au Borussia Dortmund, aurait suscité l’intérêt du club, mais l’AC Florence et le FC Sevilla seraient également en course. Dans tous les cas, un déménagement à l’étranger semble probable pour le héros de la Coupe du monde de Rio, qui est actuellement dans l’un de ses collègues de la ligue. botteur– Une enquête sur la « relégation de la saison » a été choisie.

© imago images

Niko Kovac à l’AS Monaco: collaboration avec l’ancien chef dépisteur du RB Leipzig

Kovac discutera maintenant principalement de ces questions et d’autres avec Mitchell. Comme Kovac, Mitchell a un passé dans le cosmos Red Bull, plus récemment il a travaillé comme chef scout au RB Leipzig. « Niko est synonyme d’expérience au plus haut niveau. Son énergie et sa vision font de lui l’entraîneur dont le club a besoin », a déclaré Mitchell.

En tout cas, Kovac ne devrait pas manquer d’argent, ces dernières années Monaco vient de se jeter avec des millions. Maintenant, Kovac devrait fournir des résultats. Après tout: il a passé son premier test avec brio, avant d’entrer dans la zone d’entraînement, la mesure de la fièvre était de 36,6 degrés. Kovac a été autorisé à passer – et à faire face à son nouveau défi.