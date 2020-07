Kourtney Kardashian partage une nouvelle photo hilarante !!! Cliquez pour la voir SOURCILS Viraux MOINS Regardez !!!

Vous connaissez peut-être Kourtney Kardashian de la très populaire émission «Keeping up with the Kardashians». Elle est mannequin, figure sociale et personnalité médiatique. Comme toutes ses sœurs, Kourtney a également un grand nombre de followers sur Instagram. Récemment, elle a publié une histoire sur Instagram choquant tous ses abonnés. Lisez la suite pour voir ce qui s’est exactement passé et voir également une image hilarante de Kourtney sans sourcils.

À propos de Kourtney-

Kourtney Kardashian est une mannequin et mondaine de 41 ans. Elle est également la fondatrice de sa propre marque «Poosh» au début de 2019. Kourtney, avec ses sœurs, Kim et Khloe ont lancé de nombreuses collections de vêtements. Ils ont également publié un livre intitulé «Kardashian Konfidential» en 2010.

Kourtney a trois enfants de son ex-mari Scott Disick. Elle et Scott se sont mariés de 2006 à 2015. Le duo a choisi de rester amis après leur séparation.

Kourtney, comme ses sœurs, s’est fait une place très importante sur les sites de réseautage social. Elle a beaucoup de 95,6 millions de followers sur Instagram.

Le nouveau look de Kourtney

Kourtney a récemment laissé ses partisans divisés après avoir mis une photo très drôle sur Instagram.

Récemment, les Kardashian célébraient le 36e anniversaire de Khloe. C’est alors que Kourtney a mis une histoire à l’aide d’un filtre. Ce filtre lui a enlevé les sourcils et lui a donné un look très différent.

Kourtney a mis en place cette histoire et l’a décrite en écrivant un «Sup» très décontracté, ce qui rend le tout plus drôle. La photo avait également ‘Khloe’s Birthday’ imprimé sur le sweat à capuche de Kourtney confirmant l’événement où elle a pris le selfie.

Ce selfie n’a pas pris beaucoup de temps pour devenir viral sur les poignées des médias sociaux. Tous les partisans de Kouteney ont été choqués de voir la photo. L’ancien modèle était méconnaissable pour de nombreuses personnes.

Nous pouvons voir le Kardashian dans des vêtements simples, avec un visage radieux sans maquillage (et sans sourcils) et les fans ont adoré tout cela!

Crédits vidéo – POOSH

Crédits image – Éditoriaux 360