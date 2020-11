Konrad Laimer sera absent du RB Leipzig jusqu’à l’année prochaine

Rödel Sardines à l'huile d'olive millésimée - 3 boîtes de 115g

Ces sardines se bonifient avec le temps. Cette boîte est donc très bonne dès la première année et elle le sera d'autant plus les années suivantes. Les sardines deviendront de plus en plus moelleuses et confites dans leur huile. Toutefois, nous vous recommandons de les déguster dans les 10 ansRödel & Fils