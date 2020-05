Konami publie une déclaration sur Yu-Gi-Oh! Jeux et événements organisés par TCG

Aujourd’hui, Konami a publié une déclaration sur le statut de Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à collectionnerorganise des jeux et des événements promotionnels. Nous avons la déclaration complète ci-dessous, mais la version abrégée de ceci est qu’ils introduiront une nouvelle façon de gérer le jeu organisé pendant le coronavirus appelé Remote Duel. La société a constamment mis à jour son calendrier des tournois pour s’adapter à la pandémie, mais après avoir annulé tant d’événements, elle a choisi d’adopter une structure en ligne qui permettra aux événements de se poursuivre.

Nous espérons que vous et vos proches restez en bonne santé et en sécurité. Alors que nous surveillons les développements liés à la pandémie de COVID-19, nous continuons à prendre au sérieux notre rôle en contribuant à la santé et à la sécurité générales de notre base de fans, des propriétaires et du personnel du magasin de tournois et de tous nos partenaires commerciaux. Conformément aux directives et recommandations émises par les autorités sanitaires gouvernementales, nous pensons qu’il est dans l’intérêt de notre communauté de prolonger le report de notre Yu-Gi-Oh! Jeu organisé et événements promotionnels jusqu’au dimanche 31 mai 2020. Nous partageons la responsabilité de prévenir la propagation de ce virus dans la communauté en pratiquant la distanciation sociale et nous apprécions la coopération de tous pendant cette période d’incertitude. F Vous trouverez ici des informations complémentaires sur ces directives, ainsi que des conseils de prévention des Centers for Disease Control and Prevention.

Nous sommes également conscients des mesures que les communautés de tout le pays ont prises pour rouvrir progressivement. Nous partageons l’enthousiasme de notre communauté pour reprendre le jeu organisé et les événements promotionnels et, dans cette veine, nous travaillons en étroite collaboration avec nos contacts et partenaires commerciaux de Tournament Store, tout en tenant compte des conseils de santé publique, pour déterminer comment et quand nous pouvons le faire en toute sécurité. À la fin du mois de mai, nous examinerons les lignes directrices des autorités sanitaires du gouvernement et fournirons une autre mise à jour concernant le statut du jeu organisé local et des événements promotionnels. Pour continuer à soutenir les magasins officiels de tournois pendant cette période difficile, nous vous présentons Duel à distance, une nouvelle initiative de jeu organisé pour organiser des tournois sanctionnés Yu-Gi-Oh! Liens Duel, L’héritage du duelliste, Legacy of the Duelist: Link Evolutionet la propre collection de cartes d’un duelliste. Plus d’informations sur ce programme seront partagées directement avec les magasins du tournoi et sur le site officiel Yu-Gi-Oh! TCG site Web, ainsi que via nos canaux officiels de médias sociaux bientôt.